¿Por qué debo pagar el predial en Tamaulipas?

Se conoce como impuesto predial a la responsabilidad tributaria de los propietarios de casas, departamentos, complejos o terrenos. El recaudo de este impuesto va dirigido a mejorar las condiciones de la localidad, por lo que no importa si tu propiedad es rural o urbana, debes pagarlo. Lo bueno es que es fácil cumplir con esta obligación, ya que puedes pagar el predial en línea Reynosa.

Razones por las que se paga predial en Tamaulipas

El pago del impuesto predial supone el 0,2 % del producto interno bruto de México. No obstante, muchos ciudadanos no pagan el impuesto predial, pues no conocen la importancia de tal recaudo. Aunque el impuesto tiene una tasa muy baja, es importante destacar que, gracias a este arancel, el gobierno puede desarrollar mejores ciudades, brindar una mayor seguridad y promover la cultura del país.

El recaudo del impuesto predial va a diferentes proyectos que buscan mejorar los servicios a la comunidad, así como promover el desarrollo de las localidades. Al pagar el impuesto predial ayudas a:

* Construir y reparar carreteras.

* Crear y acondicionar parques y monumentos históricos.

* Instalar alumbrado en las vías públicas, así como ampliar el sistema eléctrico a zonas rurales.

* Crear y difundir programas de ayuda.

* Instalar y limpiar el alcantarillado.

Cálculo del impuesto predial

Se hace necesario destacar que el impuesto predial no tiene un monto fijo, por lo que el cálculo dependerá de varios factores. Esto quiere decir que, no todos pagan lo mismo. La Secretaría de Administración y Finanzas de la ciudad de México establece el monto a pagar de acuerdo a un avalúo catastral de la propiedad. En consecuencia, se tiene en cuenta:

* El tipo de inmueble, es decir, si es casa, departamento, bodega, local comercial o edificio de oficinas.

* El tamaño del inmueble aumenta el monto del impuesto.

* La antigüedad del inmueble, por cuanto, entre más nuevo es el edificio, más impuesto pagará.

* La ubicación afecta el impuesto, ya que se estudia el nivel de seguridad que tiene la zona.

* El costo de la propiedad también influye en el precio del predial, entre más valor tenga, más impuesto se tendrá que pagar.

* Se consideran factores adicionales como las plantas, las condiciones de la naturaleza, el número de habitaciones que tiene la propiedad, entre otros.

Paga el impuesto predial en línea si vives en Tamaulipas

Algunas personas afirman que no pagan impuestos por los procesos burocráticos que hay que realizar. Sin embargo, tanto en Tamaulipas como en otros estados se ha implementado la opción de la virtualidad para mejorar esta experiencia del usuario.

Con solo acceder a la plataforma virtual se tiene la información sobre el impuesto, así como la opción de pago rápido para evitar retrasos que lleven a recargos o, peor aún, sanciones que lamentarás después.

En el portal del gobierno del estado de Tamaulipas encontrarás el menú de “Trámites y Servicios”. Por ejemplo, en el municipio de Reynosa, podrás hacer “Consulta y Pago de Predial” con solo introducir la dirección del inmueble y el número de cuenta catastral.

Luego de conocer el monto actual de tu impuesto, mismo que viene detallado con recargos, descuentos aplicables en tu caso y la fecha de vencimiento de pago, solo tendrás que elegir el método de pago de tu preferencia y cumplir con tu obligación de forma rápida y segura.

Después de pagar el impuesto predial, se emite un comprobante digital que tendrás que guardar o imprimir para tener una evidencia ante cualquier inconveniente que se presente.