Te decimos qué es un embarazo ectópico, qué lo causa, síntomas y tratamiento

CIUDAD DE MÉXICO.- El embarazo ectópico es una condición médica en la que el embrión se implanta fuera del útero, generalmente en las trompas de Falopio. Esto puede ser muy peligroso, ya que las trompas no están preparadas para albergar a un bebé en desarrollo.

En lugar de crecer en el lugar adecuado, que es el útero, el embrión empieza a crecer en un sitio donde no hay suficiente espacio ni nutrientes, lo que puede causar complicaciones graves.

Te podría interesar leer: Maria Becerra revela que sufrió un embarazo ectópico; “sentí dolores muy fuertes”

¿Qué pasa en el cuerpo durante un embarazo ectópico?

Normalmente, cuando ocurre un embarazo, el óvulo fecundado viaja desde el ovario hacia el útero, donde se implanta para crecer y convertirse en un bebé. En el embarazo ectópico, el óvulo se queda “atascado” en las trompas de Falopio o, en raras ocasiones, en otras áreas del abdomen.

Como las trompas son muy estrechas, el embrión no tiene suficiente espacio, lo que puede causar una ruptura de la trompa, provocando hemorragias internas peligrosas.

El embarazo ectópico no puede continuar de manera normal porque el embrión no puede desarrollarse fuera del útero. Si no se trata a tiempo, puede ser mortal para la madre.

¿Cuáles son los síntomas de un embarazo ectópico?

Los síntomas de un embarazo ectópico pueden confundirse con los de un embarazo normal al principio, pero después suelen aparecer signos más graves, como:

•Dolor intenso en la parte baja del abdomen o en un lado del vientre.

•Sangrado vaginal que puede parecerse a una menstruación.

•Dolor en los hombros (esto ocurre cuando la trompa se rompe y hay sangrado interno).

•Sensación de mareo o desmayo debido a la pérdida de sangre interna.

Si experimentas estos síntomas y sospechas que puedes estar embarazada, es importante buscar atención médica de inmediato.

¿Cómo saber si te puede dar un embarazo ectópico?

No es fácil predecir si tendrás un embarazo ectópico, pero existen algunos factores de riesgo que pueden aumentar las posibilidades:

•Infecciones en las trompas de Falopio, como la clamidia o gonorrea.

•Cirugías previas en el abdomen o trompas.

•Uso de dispositivos intrauterinos (DIU).

•Tratamientos de fertilidad.

Si has tenido alguno de estos factores, es importante estar atenta a cualquier síntoma inusual si crees que estás embarazada.

¿Qué se hace en caso de un embarazo ectópico?

Un embarazo ectópico no puede continuar y necesita ser tratado. Los médicos suelen realizar una cirugía o administrar medicamentos para eliminar el tejido del embarazo antes de que cause más complicaciones. En algunos casos, si se detecta muy temprano, se puede tratar con medicamentos en lugar de cirugía.

El embarazo ectópico es una condición grave, pero con un diagnóstico temprano y tratamiento adecuado, las personas afectadas pueden recuperarse sin problemas. Es importante estar informados sobre los síntomas y factores de riesgo para buscar ayuda médica a tiempo.

Con información de HERALDO DE MÉXICO