Así fue la fiesta de Gomita con temática de Maui

Araceli Ordaz, conocida en redes sociales como Gomita, fue eliminada del reality show en el que formó parte del Cuarto Tierra en donde vivió días difíciles por su forma de ser y comentarios dentro del programa, sin embargo, al salir todo parece haber mejorado.

Y es que a pesar de las críticas, Gomita ha sabido tomar todo con buen sentido del humor y ha decidido usarlo a su favor, como su apodo de Maui, personaje de la película “Moana”, el cual ya hizo suyo y lo eligió como temática de su fiesta de cumpleaños.

¡Gomita súper buena onda! Así celebró su cumpleaños número 30

Este 10 de septiembre, Gomita cumplió 30 años y aunque tenía un poco de esperanza de celebrar su cumpleaños dentro del reality show, a la influencer le tocó hacerlo afuera, luego de haber sido la sexta eliminada.

Y aunque usuarios en redes sociales pensaron que el golpe de realidad sería más fuerte, Gomita lo tomó bastante bien y se ha reído de ella misma con los apodos que le ha puesto la gente, especialmente el de Maui.

Por ello, la expayasita decidió celebrar su llegada al tercer piso con una fiesta temática de Maui y ella se disfrazó de Moana, algo que tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes aplaudieron su sentido del humor.

Con un set alusivo a la película de Disney y con un Maui de cartón, Gomita grabó videos luciendo su vestuario hawaiano e incluso se burló preguntando a sus fans: “¿Quién es Maui? ¿Él o yo?”.

También grabó videos con su mamá cuando en una transmisión en vivo dijo los comentarios que supuestamente inventó:

“Gomita estamos contigo”

“Puro Team Gomita”

“Gomita súper buena onda”

“Gomita fue la única persona que fue a abrazar a Mayito”

Asimismo, fue Ana Bárbara quien a través de sus historias de Instagram, le cantó “Las Mañanitas”, un tierno gesto que Araceli compartió en su cuenta y demostró lo cercana que es a la intérprete de “Lo busqué”.

Fue así como usuarios de redes sociales le dejaron comentarios en sus videos, como:

“Gomita fue la única que no entendió que era Maui no Moana”

“Eso Gomita tú sí entiendes cómo facturar por eso te sigo porque no eres de cristal y eres Gomita buena onda”

“Gomita es la única que ha sabido navegar todo el hate”

“Maui fue el único que abrazó a gomita”

“Gomita es una genio, combatir su meme con el meme ¡Y la gente ya no lo usa!”

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR