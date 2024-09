El Mayo Zambada se declara no culpable ante la Corte en Brooklyn

Zambada fue detenido el 25 de julio en El Paso, Texas, y trasladado esta semana a Nueva York para su comparecencia. Los cargos en su contra han sido modificados o reagrupados por quinta vez desde su detención e incluyen asesinato, posesión de armas, lavado de dinero, producción y tráfico de drogas, así como pertenencia a una empresa criminal. En caso de ser hallado culpable, Zambada podría enfrentar una cadena perpetua.

La Fiscalía de Nueva York ha descrito a Zambada como uno de los narcotraficantes más prolíficos y poderosos del mundo, destacando su papel en la fundación del Cártel de Sinaloa junto a Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, condenado a cadena perpetua en 2019.

La detención de Zambada no ha calmado la violencia en su región natal de Sinaloa. Este jueves, las autoridades suspendieron las clases en varios municipios, mientras que la Fiscalía General del Estado reportó nueve asesinatos, ocho heridos y 14 secuestrados o desaparecidos desde el lunes.

El Mayo pleads not guilty this morning in Brooklyn, ordered jailed as case proceeds 👇 https://t.co/fjyllbsXsa

