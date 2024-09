David Faitelson revela las primeras palabras del hijo de André Marín su muerte

La mañana del lunes 16 de septiembre el mundo del periodismo deportivo se vistió de luto después de que se confirmara el sensible fallecimiento del colaborador de TUDN, André Marín, quien pasó sus últimos días con vida recibiendo atención médica en la ciudad de Monterrey en Nuevo León.

Por medio de sus redes sociales, David Faitelson, compañero de André Marín en TV Azteca y TUDN, lamentó la muerte del periodista deportivo. Además le externó todo su apoyo a la esposa e hijos del fallecido conductor de televisión, con quien tenía una gran amistad dentro y fuera de la televisión.



David Faitelson se despide de André Marín y revela plática con el hijo del periodista

Horas después de que se confirmara la muerte de André Marín, David Faitelson apareció en su programa de televisión “Faitelson sin censura”, transmitido por TUDN. Antes de presentar el contenido, el periodista le dedicó un emotivo mensaje a su compañero y recordó algunas de las palabras que intercambió con André, el hijo mayor del fallecido conductor.

En el video, el cual inmediatamente se volvió viral, David Faitelson, actual colaborador de TUDN, recordó algunas de las experiencias que vivió junto a André Marín cuando ambos formaban parte de TV Azteca. Reconoció el gran trabajo que hacía su compañero como reportero de cancha de la Selección Mexicano.

Entre cada historia recordando a André Marín, David Faitelson relata el viaje que hizo junto al hijo mayor de su excompañero a la ciudad de Monterrey, donde el periodista estaba hospitalizado desde hace varios días. El relato conmovió a los seguidores de TUDN.

“Un adolescente de 15 años llora y me dice “oye David después de esto seguiremos siendo amigos”, pero yo no estoy más ahí”, empieza a contar David Faitelson.

Al ver al joven de 15 años conmovido por la muerte de su papá, David Faitelson contó que se acercó y lo consoló. Posteriormente el hijo de André Marín le dijo que extrañaba mucho a su papá, a lo que el periodista le respondió: “Tienes que ser fuerte. Tú eres ahora el hombre de la casa”.

En la parte final del video, el periodista de TUDN recuerda cuando llegó a la ciudad de Monterrey junto al hijo mayor de André Marín. El adolescente estaba muy conmovido, pero aseguró que su papá siempre lo acompañará, algo con lo que David Faitelson coincidió.

“Con los ojos húmedos y enrojecidos, el adolescente me mira fijamente antes de decirme: “mi papá no ha muerto, sigue y seguirá siempre conmigo”. Volteo y le digo si André, tú papá no ha muerto, sigue y seguirá siempre con nosotros”, termina el texto.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO