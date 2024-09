Gustavo Adolfo Infante se disculpa con Luis Enrique Guzmán tras resultado de ADN

MÉXICO.- La tarde del miércoles 18 de septiembre, Mayela Laguna compartió un comunicado informando que Apolo no es hijo de Luis Enrique Guzmán. La exintegrante de la familia Pinal pidió respeto por el proceso que está viviendo junto a su hijo de 5 años años de edad.

Fue en 2023 cuando Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, subió un comunicado con el que hizo oficial su separación de Mayela Laguna, además aseguró que Apolo no era su hijo. Ante esta situación los dos fueron sometidos a una prueba de ADN que arrojó un resultado negativo.

A unas horas de conocer la verdad entre Apolo y Luis Enrique Guzmán, el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega-Biestro de “Sale El Sol” le ofrecieron una disculpa al hijo de la estrella del Cine de Oro, Silvia Pinal y del cantante, Enrique Guzmán.

Después de presentar lo más reciente del pequeño Apolo y su mamá, Mayela Laguna, Joanna Vega-Biestro tomó la palabra para ofrecerle una disculpa a Luis Enrique Guzmán, explicando que anteriormente le creía a Mayela Laguna sobre la paternidad del pequeño de 5 años.

Tras escuchar las declaraciones de su compañera, Gustavo Adolfo Infante, uno de los máximos referentes del espectáculo, aseguró que fue bastante rudo con Luis Enrique Guzmán por la manera en la que dio a conocer su no paternidad del pequeño Apolo, sin embargo, reconoció que el hijo de Silvia Pinal siempre fue un caballero.

“Fui rudo con Luis Enrique y él fue un caballero. No nos gustó la forma en la que dijo no soy tu papá, pero la realidad es que no es su hijo”, contó.