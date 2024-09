Hospitalizan en California al histórico lanzador mexicano Fernando Valenzuela

El exbeisbolista mexicano Fernando Valenzuela , leyenda de Los Ángeles Dodgers, se encuentra hospitalizado en un hospital de California, Estados Unidos.

Tengo un informe desde Los Ángeles donde me aseguran que el legendario ex lanzador de los Dodgers, Fernando Valenzuela, ha sido internado en un hospital…

No se sabe demasiado. Él y la familia han querido mantener en sigilo la enfermedad…

Rezamos por su pronta recuperación…

