Muere Dikembe Mutombo, leyenda de la NBA, tras padecer cáncer cerebral

ESTADOS UNIDOS.- Dikembe Mutombo, miembro del Salón de la Fama, fue uno de los mejores defensores en la historia de la NBA y embajador global del deporte, falleció a los 58 años, este lunes tras una batalla contra un tumor cerebral, informó la liga.

Su familia reveló hace dos años que Mutombo recibía tratamiento en Atlanta por un cáncer de cerebro. Por su parte, la NBA dijo que Mutombo falleció rodeado por familiares.

“Dikembe Mutombo era simplemente más grande que la vida misma”, expresó el comisionado de la NBA Adam Silver. “En la cancha, fue uno de los mejores bloqueadores de tiros y jugadores defensivos en la historia de la NBA. Fuera de la cancha, entregaba su corazón y alma a ayudar a los demás”.

Today we mourn the loss of a true ambassador of our game, Hall of Famer Dikembe Mutombo. Dikembe spent 18 seasons in the NBA, including his final five as a Houston Rocket. His fun-loving personality and trademark finger-wagging endeared him to fans around the world, but Dikembe’s… pic.twitter.com/BfmKNGLGi3

— Houston Rockets (@HoustonRockets) September 30, 2024