Excursionistas captan a supuesto ‘pie grande’

ESTADOS UNIDOS.-

Pie Grande es una de las leyendas urbanas más famosas en Estados Unidos. Desde hace décadas, cientos de personas han compartido presuntos encuentros con este gigante. No obstante, hasta ahora, ninguna persona había conseguido captar una imagen nítida de esta supuesta entidad. Pero esto acaba de cambiar, este fin de semana un famoso tiktoker difundió una grabación en la que se puede apreciar a una extraña criatura descansando en lo que parece ser un tranquilo bosque.

El video original fue captado por el creador de contenido Emmanuel Alfaro, quien difundió las imágenes en su cuenta de TikTok y aseveró haber visto al homínido en un bosque de Oklahoma, en Estados Unidos. Según la descripción del clip, el joven caminaba por un sendero en la reserva forestal de Parallel Forest, cuando se percató de un extraño animal entre los árboles; sin embargo, al acercarse a revisar de qué especie se trataba el tiktoker se llevó una enorme sorpresa, pues se encontró con lo que parecía ser un pie grande.

TikToker capta a presunto Pie Grande

“El momento más aterrador de mi vida. Creo que capté a un Pie Grande en cámara en Parallel Forest. Me desperté haciendo un poco de turismo y disfrutando del día y vi algo a lo lejos. Todavía estoy temblando mientras escribo esto”, señaló el creador de contenido en la descripción del video. De igual manera, el joven agregó el video que tomó con su teléfono celular, donde se ve a una criatura reposando entre la naturaleza, aparentemente, sin darse cuenta de que hay una persona grabando.

La grabación, de menos de un minuto, muestra al homínido sentado y oliendo lo que parecen ser hojas. Rápidamente, en cuestión de segundos, el supuesto animal parece voltear a la cámara y darse cuenta de que está siendo filmado, ante lo que el tiktoker finalizó la grabación y salió corriendo. En las imágenes parece que la criatura filmada es un orangután. por su color naranja, sin embargo, la criatura parece tener rasgos humanos en el rostro, lo que ha causado conmoción entre los internautas.

Internautas reaccionan a supuesto Pie Grande

El video tiene una duración de tan solo unos segundos, pero ha dejado sin aliento a más de una persona, quienes señalan que lo que aparece ante la cámara podría ser la criatura mítica; mientras que otros aseguran que en realidad se trataría de una persona disfrazada. Cabe mencionar que no sería la primera vez que una persona utiliza un disfraz, o maquillaje, para disfrazarse de la mítica criatura y asustar a quienes recorren senderos en los bosques, o áreas naturales.

“Por la poca expresión en su rostro es más que obvio que es un disfraz“; “por fin alguien graba en HD pero no me la creo; “es falso y planeado, él volteo a ver la cámara”; “pero parece una persona”; “bien clarito y nadie cree, quien los entiende”; “grabo con buena cámara, debe ser falso”; “grabó bien, no puede ser real”, son algunos de los comentarios que escribieron los internautas en redes sociales.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO