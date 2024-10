Activan operativo mochila en CONALEP Tampico

TAMPICO, TAM.- El Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP) de Tampico, mantiene activo el operativo mochila con el objetivo de evitar que los estudiantes lleven objetos que no sean útiles en el proceso escolar.

Elías Carlos Holguín Villarreal, Director de CONALEP Plantel Tampico informó que esta actividad se hace sin previo aviso, eligen un día y hora al azar.

Reconoció que esta actividad no era aceptada por los padres, pero fue cambiando la actitud al ver que era una de las maneras de evitar que ocurriera alguna tragedia.

“Yo creo que el CONALEP en mi instancia hemos mejorado mucho, el operativo mochila se efectúa bimestralmente o esporádicos y sin avisar a nadie no hemos encontrado a nada gracias a Dios”.

Esta institución tenía mala fama, pero con los avances escolares que presentan y los métodos de enseñanza fue cambiando la perspectiva de la ciudadanía.

A través de ayuda psicológica afrontan problemas sociales, para que los estudiantes aprendan en un contexto de paz y tranquilidad.

“Todo eso lo hemos intentado arrancar con el apoyo de las pláticas de servicios escolares, psicólogos. Implementamos muchas pláticas y poco a poco vamos quitando eso en las instalaciones”.

Dentro de este operativo no han encontrado nada que no sea de utilidad en el aula, asimismo, el director mencionó que no hay reporte de peleas dentro y fuera del plantel.

Peleas en la zona sur

El pasado 24 de septiembre, dos jovencitas de preparatoria discutieron hasta llegar a los golpes, una de ellas se presume traía un objeto punzocortante con el que hirió a su compañera.

Los hechos se registraron en la entrada del COBAT 15 de Tampico, en donde se puede ver que están rodeados de más estudiantes.

En esa misma fecha se registró una riña campal entre estudiantes del CBTis 164 de Ciudad Madero y personas civiles, presuntamente ajenas al plantel.

Los hechos se registraron a las 7:20 de la tarde, en las imágenes grabadas por alumnos y civiles se podía observar como repartían golpes en una batalla campal.

Por Javier Cortés