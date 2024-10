Aprende a usar y repetir las frases que te ayudarán a subir tu autoestima.

Ciudad de México.- La fortaleza mental es una cualidad esencial para superar los desafíos de la vida. Se desarrolla desde la infancia y se fortalece con el tiempo a través de experiencias y aprendizajes. Sin embargo, en muchas ocasiones, la vida cotidiana nos sorprende con contratiempos que pueden afectar nuestra autoconfianza.

En ese sentido, especialistas de la Universidad de Harvard, explicaron que ciertas frases pueden ayudar a aumentar la resiliencia y la autoconfianza. De ese modo, proporcionan una guía para aquellos que desean fortalecer su capacidad de adaptación a las adversidades. Toma nota de cuáles son las que debes usar para tu fortaleza emocional.

Estas son las frases para ganar autoconfianza

Harvard revela las 9 frases que usan las personas emocionalmente seguras para cultivar la autoconfianza y mejorar sus relaciones. A continuación enumeramos cuáles son para lograr la resiliencia emocional. Vale señalar que fomentan una mentalidad positiva y también ayudan a enfrentar y superar las adversidades diarias de manera más efectiva.

Repite estas frases para aumentar tu autoestima:

1-“Deja que me lo piense antes de responder” es una herramienta útil para tomarse un momento de reflexión antes de responder en cualquier situación. Es una señal de respeto hacia la comunicación consciente y permite tomar decisiones más meditadas. Las personas que se dan ese espacio demuestran paciencia y prefieren el diálogo significativo sobre las respuestas impulsivas.

2-“Así soy, y estoy orgulloso” refleja una profunda aceptación personal. Reconocer y sentirse orgulloso de uno mismo, con sus fortalezas y debilidades, es una característica de las personas con alta autoconfianza. No buscan la aprobación externa, sino que se mantienen fieles a su identidad, lo que refuerza su estabilidad emocional.

3-“Lamento que la estés pasando mal. ¿Cómo puedo ayudarte?” es una frase muestra empatía y disposición para apoyar a los demás sin juzgar. Warren destaca que la capacidad de conectar emocionalmente con otras personas es esencial para fortalecer las relaciones interpersonales y, a su vez, aumentar la confianza en uno mismo.

4-“Trabajaré en eso”. Las personas con seguridad emocional reconocen que siempre hay espacio para mejorar. Esta frase muestra compromiso con el cambio cuando es necesario y una actitud proactiva ante los desafíos, lo que fortalece las relaciones significativas.

5-“Esto es importante para mí” es otra de las frases ya que expresar lo que es importante para nosotros es fundamental para mantener la integridad personal. Al decirlo, reafirmamos nuestros valores y creencias, lo que fortalece nuestra autoconfianza y nos permite mantenernos firmes en nuestras decisiones.

Las personas con autoconfianza aceptan los desafíos y fracasos que surgen en la vida cotidiana. Fuente: Freepik

6-“Lo intentaré”. Esta frase refleja una actitud positiva hacia los retos y las personas emocionalmente seguras ven los fracasos no como derrotas, sino como oportunidades de aprendizaje. Al estar dispuestas a intentarlo, muestran resiliencia y una disposición a salir de su zona de confort.

7-“No me siento cómodo con esto” es una forma respetuosa de expresar desacuerdo o malestar. Las personas emocionalmente seguras no temen señalar cuándo algo no les sienta bien. Ello ayuda a ganar autoconfianza, según Harvard.

8- “No”. Cuando una persona se siente segura no tiene miedo a poner límites según sus propios principios o deseos. Tienen claro lo que harían y lo que no, y además no temen decirlo. Saben que un no a tiempo evita conflictos.

9- “¿Soy así?”. Las personas que se sienten seguras consideran las críticas. Si reciben comentarios negativos no se lo toman como algo personal sino que lo ven como una oportunidad para mejorar. Agradecen las críticas y saben con que quedarse.Vale aclarar que siempre es importante consultar con profesionales de la salud ante síntomas que puedas requerir la ayuda de los profesionales.

Con información de HERALDO DE MÉXICO