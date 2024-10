Avance en seguridad

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dicta que Tampico, Tamaulipas, ocupa el tercer lugar del ranquin de las ciudades más seguras del país, de las 91 consideradas en el sondeo.

Es una buena noticia.

Pero también lo es que ninguna de las localidades urbanas del estado (Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Mante, Altamira y Madero), se ubican dentro de las 20 más inseguras, aunque en varios municipios de la frontera norte persisten situaciones cotidianas de riesgo.

Esta medición es harto significativa porque, en los dos últimos años la entidad ha transitado firmemente hacia la pacificación, cuando otrora hubo miedo poblacional, justificado por los acontecimientos cruentos en las rúas, avenidas, calles, brechas y caminos vecinales de los 43 municipios.

Antaño, la población procuraba no salir de sus hogares por la zozobra de encontrarse en medio de tiroteos; o simple y llanamente ser ‘levantada’, por grupos criminales, exigiéndole a sus familias ‘pagos por su rescate’ y/o en el caso de ser empresarios, comerciantes, productores agropecuarios o generadores de ingresos en diversas modalidades, como concesionarios y taxistas, entre otros, someterlos mediante terror a pagar cuotas semanales ‘para dejarlos trabajar’, so pena de atentar en su contra (como ocurrió), sin que ninguna autoridad gubernamental, entonces, osara enfrentarlos.

Hoy se percibe un ambiente más seguro en el estado, gracias a que la Guardia Nacional (conformada por militares y marinos) y la Guardia Estatal patrullan las arterias de tránsito poblacional las 24 horas de los 7 días de la semana, aunque igual, algunos malos elementos, han incurrido en abuso o delito –hay que reconocerlo–, pero sé que están enfrentando procesos por sus actos deplorables. Al menos la mayoría.

Sobre los índices delictivos acá, en Tamaulipas, existe una estadística, precisa –a esta fecha–, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que consigna los delitos cometidos –del orden común y del fuero federal–, cada mes. Y en su estadística, también, aparece que los dos van a la baja.

De esto, el gobernador Américo Villarreal Anaya tiene informes que no admiten lugar a dudas.

Y en la ceremonia de honores (que presidió el martes anterior) precisó que: “Los resultados que colocan a la zona conurbada como la tercera más segura del país, la realización de una fiesta, como la Feria Tamaulipas, sin ningún incidente, y la percepción de la sociedad de un buen Gobierno, con una aprobación del 74 por ciento, son el resultado del trabajo de todas y todos”.

Cierto es, el sólido sur se conserva como una de las áreas nacionales más seguras de México.

Como igual es cierto que, durante la Feria Tamaulipas, no sucedieron situaciones de riesgo.

También, que la aprobación ciudadana del régimen gubernamental ha crecido sustancialmente, pues ejerce una política humanista, con valores y participativa, incluyente, abonando al segundo piso de la transformación, a nivel no solo estatal, sino nacional –como lo reconoce Claudia Sheinbaum Pardo–, pues está convencido de que se debe al pueblo que lo eligió; y es el que manda.

En abono a su interés de recuperar el bienestar de los tamaulipecos el gobernador Américo Villarreal Anaya presidió, ayer, la firma de un convenio de colaboración con una cadena de tiendas de conveniencia, para reforzar la seguridad y mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia, con la implementación de alarmas, que estarán conectadas con el Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5), donde se recibirán y gestionará las alertas, utilizando las líneas de emergencia 911 y 089.

Además, la Secretaría de Seguridad Pública del estado incrementará la presencia de la Guardia Estatal, con patrullajes disuasivos en las áreas de mayor incidencia delictiva, con el fin de prevenir delitos y garantizar la protección de la ciudadanía.

Como parte de ese proyecto, las tiendas se incorporarán al programa de Puntos Rosas, en donde se brinda un espacio seguro a las mujeres que lo ameritan en algún momento.

Puntos Rosas es un proyecto que arrancará en diciembre con 100 tiendas en Victoria y avanzará gradualmente hasta cubrir todos los establecimientos del estado.

Un dato más: Entre las acciones de proximidad y vigilancia que lleva a cabo el personal del agrupamiento ciclista de la Guardia Estatal, destacan los recorridos en zonas comerciales, turísticas, instituciones bancarias y plazas públicas, entre otros sitios de la zona sur y centro de esta entidad.

El objetivo de implementar este medio de transporte es obtener una mayor movilidad dentro de zonas de difícil acceso para unidades más grandes, así como fortalecer la presencia de los elementos policíacos.

Con acciones concretas, como las citadas líneas arriba, se confirma el interés gubernamental de recuperar la paz y tranquilidad para los más de 3 millones 500 mil habitantes.

POR JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

Correo: jusam_gg@hotmail.com