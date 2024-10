Movilización a favor de elección de jueces

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Habitantes de los municipios de San Carlos, Villagrán, Mainero, Hidalgo, Padilla, Güémez, González, Jiménez y Victoria, se manifestaron este día frente al Congreso del Estado en apoyo a la reforma Judicial y las políticas públicas del gobernador Américo Villarreal Anaya.

A bordo de mil vehículos y camionetas particulares y autobuses llegaron a las afueras del Congreso alrededor de las 11:00 horas, mientras una columna caminando y alrededor de 250 caballos, se congregaron a la altura de la Fiscalía del Estado para marchar hasta la plaza del Águila Bicentenaria.

Encabezados por su líder moral, Octavio Leal Moncada, explicaron que el mitin tiene la finalidad de mostrar el apoyo a la reforma judicial, pero también a la Presidenta Claudia Sheinbaum y sus reformas, y al Gobernador Américo Villarreal, manifestándose afines a la Cuarta Transformación.

“Sin un andamiaje jurídico, no es posible llevar a cabo todas las reformas”, afirmando que los excesos del Poder Judicial han perjudicado a los que menos tienen, “la justicia en México es cara, la justicia en México para el pueblo, para los jodidos, no existe, si no tienes dinero, no tienes justicia”.

El líder de la columna cívica “Pedro J. Méndez” señaló que el pueblo está harto de no tener justicia, mientras que casi 500 jueces tienen hasta cuatro familiares en el Poder judicial, “estaban para proteger los intereses de una minoría rapaz de los mil millonarios”.

Finalmente informaron que entregarían en Oficialía de Partes del Congreso, un pliego petitorio de los Comisariados ejidales y Comités Municipales de Morena de los municipios que representan, donde manifiestan su apoyo a la reforma judicial.

“Vamos a darle solución a las peticiones del pueblo, porque este pueblo de jornaleros, de agricultores, de ganaderos, de gente que trabaja, que viene desde abajo, por primera vez tienen voz en estos momentos”.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón