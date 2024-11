Profeco emite 5 recomendaciones para evitar endeudarte en el Buen Fin

Está por llegar una edición más del Buen Fin, este 2024 será del 15 al 18 de noviembre y con él llega la oportunidad de renovar algunas cosas en casa, sin embargo también puede ser un riesgo para endeudarnos de más en artículos que pueden no ser necesarios. Para evitar esto la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emite cinco recomendaciones para que tus compras sean buenas y no representen un riesgo para tus finanzas personales.

Expertos en Finanzas Personales nos recomiendan que durante este tipo de ofertas tengamos cuidado con los gastos, pues se nos pueden salir de control y terminamos endeudados, además hay que tener en cuenta una compra inteligente implica evaluar cuidadosamente cada adquisición, asegurándose de que se ajusta a un presupuesto y no compromete las finanzas a largo plazo.

La falta de planificación y el impulso de gastar más de lo previsto pueden resultar en deudas innecesarias y afectar el Credit Score. Este problema es común, ya que muchas personas creen que las campañas de descuentos les ayudan a ahorrar, cuando en realidad terminan sobrecargando sus tarjetas de crédito. Por ello vale la pena seguir las recomendaciones de Profeco.

Recomendaciones de Profeco para no endeudarte en el Buen Fin

La Profeco recomienda a los consumidores que antes de adquirir cualquier producto, bien o servicio comparen los precios para saber si realmente el artículo que desean tiene un descuento. Para ello cuanta con la herramienta “Quién es quién en los precios” en su portal de internet, mediante el cuál puedes realizar estas comparaciones de manera rápida y objetiva. Las recomendaciones que emite Profeco consideran:

Elaborar un presupuesto

Una de las cosas principales antes de ir de compras durante El Buen Fin es considerar hacer un presupuesto, será de gran ayuda para limitar los gastos y evitar hacer compras impulsivas, además recomienda elaborar una lista de los productos que son realmente necesarios y el monto máximo que se pagará por ellos, así no superarás tu capacidad de pago.

Revisar los términos de las promociones

Es importante considerar las condiciones que tienen las promociones, con la finalidad de evitar malos entendidos. También revisa si hay políticas de cambios o devoluciones.

Elige un método de pago adecuado

En ocasiones pensamos que pagar con tarjeta de crédito es la mejor opción, sin embargo no siempre es así, ya que si tienes capacidad para hacer el pago en efectivo es mucho mejor ya que no te haces de una deuda innecesaria. Si vas a pagar con tarjeta de crédito revisa si tienen la opción para pagar a meses sin interese o si no aplica para que no te vayan a cobrar intereses posteriores.

Evita compras a través de redes sociales

Siempre que compres en línea debes verificar los datos del vendedor, con la finalidad de asegurarte que se trata de un compra segura. La Profeco recomienda que compres sólo en sitios oficiales y revises que las tiendas tienen un domicilio fijo así como números de contacto, por si tuvieras que hacer alguna aclaración.

Informa si eres víctima de una irregularidad

Ante cualquier abuso o irregularidad, pueden llamar al Telcon 55 5568 8722 y 800 468 8722 o interponer su queja al correo asesoria@profeco.gob.mx

La Profeco recuerda que cuenta con un Monitoreo de Tiendas Virtuales que permite a los consumidores revisar si los sitios de los proveedores que realizan transacciones a través del comercio digital cumplen con las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

