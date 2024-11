Altamira atraviesa su mejor momento en desarrollo económico

Con una inversión de 30 millones de pesos, fue inaugurada la ampliación del punto de inspección de cárnicos de Grupo Multimodal Altamira, consolidando a este municipio como un referente del sector logístico en el sur de Tamaulipas y el noreste de México.

Este proyecto, que generará más de 300 empleos directos e indirectos, representa el esfuerzo conjunto entre el gobierno municipal y estatal, con el sector privado para fortalecer la infraestructura industrial y comercial de la región.

El alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, resaltó la importancia de esta inversión y su impacto en el desarrollo económico del municipio.

“Los inversionistas siguen apostando por Altamira, este gran pueblo que todos los días estamos promoviendo. Nuestro municipio está en su mejor momento, en un período histórico en el que las empresas están mirando hacia nuestro puerto y nuestra ciudad como puntos estratégicos para el crecimiento”, afirmó.

Martínez Manríquez, también destacó la visión colaborativa que impulsa estas transformaciones, “estamos construyendo un nuevo Altamira, colaborativo y participativo, que se posiciona como líder en el desarrollo industrial y logístico”, señaló.

La ampliación del punto de inspección de Grupo Multimodal Altamira no solo aumenta su capacidad operativa, sino que reafirma el compromiso del municipio con la atracción de inversiones y la generación de bienestar para sus habitantes. Altamira sigue consolidándose como un polo estratégico de desarrollo en la región.

El alcalde reconoció a la familia De Hita, por este esfuerzo que hace a través de Grupo Multimodal Altamira, continuando el legado de Don Enrique De Hita Yibale, quien en vida fue un impulsor del Puerto de Altamira, y de grandes proyectos sociales incluyendo el deporte.

“Quién no recuerda el estadio de Altamira, quién no recuerda al equipo de fútbol Estudiantes de Altamira, quién no recuerda a ese hombre que siempre nos tendió la mano a los altamirenses, ayudando e impulsando a los jóvenes. Lo que más le interesaba a ese gran señor era generar bienestar para los altamirenses, por eso hoy Don Enrique, a la distancia yo le mando un fuerte abrazo, aquí está su obra reconocida a través de sus hijos”, refirió.

En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes la subsecretaria de Inversión en Tamaulipas, Anabell Flores Garza; el director general de ASIPONA Altamira, Ing. Ramón Páez Domínguez; el presidente del Consejo de Administración de Grupo Multimodal, Enrique De Hita Sánchez, así como representantes de los gobiernos municipales de Tampico y Ciudad Madero.