Por este motivo Pepillo Origel no acudió al funeral de Silvia Pinal

El pasado fin de semana se realizaron los funerales y homenajes de Silvia Pinal, quien falleció el pasado jueves 29 de noviembre a los 93 años y tras permanecer hospitalizadas por varios días por una crisis en su salud que desafortunadamente no logró superar debido a su avanzada edad.

Al funeral y al Palacio de Bellas Artes, donde se realizó un homenaje de cuerpo presente a la actriz, acudieron familiares, amigos y admiradores de la diva del cine mexicano, y aunque fue evidente la ausencia de algunos integrantes de la familia Pinal como su nieta Frida Sofía y su hijo Luis Enrique Guzmán, también sorprendió que figuras como Luis Miguel se hicieran presentes, o al menos enviarán sus condolencias tras el fallecimiento de doña Silvia Pinal.

Una de las ausencias que más llamó la atención fue la de Juan José Origel, quien en el pasado aseguró ser amigo cercano de la protagonista de “Viridiana” e incluso presumió que la actriz le había heredado la famosa obra de arte que Diego Rivera pintó para ella en los años 50, y que hoy se sabe, ahora pertenece a los hijos de la famosa.

Pepillo Origen revela por qué no fue invitado al funeral de Silvia Pinal

Así, Pepillo Origen compartió un video a través de sus redes sociales en donde explicó por qué no asistió al funeral y homenaje de Silvia Pinal, y molesto dijo que todo se debe a una enemistad con las hijas de la actriz, principalmente con Sylvia Pasquel, quien aseguró, ni siquiera le mandó una invitación.

El comunicador explicó que la también actriz prefirió invitar a sus propios amigos, dejando de lado a personas como él, quien se considera un amigo cercano de Silvia Pinal; además, también mencionó que le molesta la cercanía que el productor teatral Iván Cochegrus con la familia de Pinal razón que también lo habría motivado a no acudir al funeral.

“No me invitaron a nada, a nada, ni modo, yo vi que Syvia Pasquel invitó a sus amigos, les mandó las invitaciones a sus amigos, a mí no me mandó nada, pero claro, yo me lo imaginaba. No fui porque tuve mis razones, creo que la señora Pasquel dejó mi amistad, ella tendrá sus razones, yo las mías (…) anda de íntima de este señor (Iván Cochegrus), ha estado pegado a ellas y yo no lo soporto”, sentenció el comunicador.

Además, Pepillo aseguró que la familia de la actriz no estuvo presente durante la cremación del cuerpo, algo que criticó, pues fue Efigenia Ramos, asistente personal de la famosa por más de 30 años, quien se encargó de recibir las cenizas y colocarlas en un nicho en la casa de la actriz, mientras las hijas de la famosa atendían a sus invitados en un restaurante.

“A la hora de la cremación no estaba nadie de la familia, la única era ‘Efi’ que fue a la que le entregaron las cenizas y las llevó a la casa de la señora Pinal. Las hijas andaban en el restaurante con unas visitas que vinieron de Monterrey y ahí estaban, así es que no recibieron las cenizas”, comentó.

Finalmente, el periodista prometió que será más adelante cuando revele más detalles sobre la familia de Silvia Pinal y todo lo que ocurrió durante su funeral y el homenaje que le realizaron.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR