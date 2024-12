«Ya no llegaba a los altos»: A Yuri le preocupa la voz de Luis Miguel

Luis Miguel, conocido como «El Sol de México», ha llevado a cabo una impresionante gira mundial que ha cautivado a miles de seguidores. Sin embargo, a pesar del éxito de sus presentaciones, su condición vocal ha generado preocupación entre algunos de sus fanáticos y colegas.

Entre ellos, destaca la cantante Yuri, quien recientemente compartió sus impresiones tras asistir a uno de sus conciertos.

En una entrevista con Maxine Woodside, Yuri reveló que asistió al evento debido a la insistencia de su hija y sus amigas. Aunque quedó impactada por la producción, los músicos y el carisma de Luis Miguel, también expresó su inquietud por el evidente desgaste en su voz.

Esta situación no es nueva, ya que el intérprete hace unas semanas tuvo que posponer sus shows por problemas con su voz.

Yuri preocupada por la voz de Luis Miguel

Yuri señaló que el cantante muestra señales de fatiga vocal debido a la intensa carga de trabajo.

«Su gargantita ya no está igual, porque tiene tanta chamba que no descansa, ¡qué bárbaro! ¿Cómo le hace? Esa voz tiene que descansar y no descansa. Ninguna voz aguanta eso”, comentó la intérprete durante la entrevista.

Yuri no dejó de elogiar el profesionalismo de Luis Miguel, quien prefiere cantar en vivo en lugar de recurrir al playback, algo que otros artistas suelen utilizar para aliviar el esfuerzo vocal.

“Y tú dijeras, pues hay dos o tres cancioncitas que hace playback… pero no. Ya vi muy deteriorada su voz, ya no llegaba a los altos”, añadió.

El desgaste vocal de Luis Miguel no es sorprendente si se considera la exigencia de su gira. Con casi 200 conciertos realizados en países como Argentina, Chile, Estados Unidos, Colombia, España y México, su agenda ha sido intensa.

Además, en varios momentos de la gira, los asistentes han señalado que el cantante lucía afónico, desafinado o que recurría al público para interpretar fragmentos de sus éxitos.

Luis Miguel está por terminar su gira

Luis Miguel está por concluir su gira mundial, la cual ha marcado su regreso triunfal a los escenarios. Sus últimas presentaciones en México se llevarán a cabo el 8 y 10 de diciembre, para luego cerrar el tour en Argentina.

Este retorno ha sido celebrado tanto por sus fans como por la industria musical, aunque las preocupaciones por su salud vocal continúan.

