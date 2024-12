Luis Miguel era fan de Otro Rollo: Adal Ramones

CIUDAD DE MÉXICO.-Luis Miguel siempre ha sido una figura que genera interés, ya sea por su talento musical, su vida privada o las anécdotas que surgen a su alrededor. Esta vez, el cantante mexicano vuelve a ser noticia, pero no por una polémica o un concierto, sino por una revelación hecha por Adal Ramones.

El comediante y conductor del famoso programa Otro Rollo sorprendió al público al compartir que Luis Miguel no solo veía el show, sino que era un fiel seguidor de una de sus secciones más emblemáticas.

En una reciente entrevista, Adal Ramones recordó los momentos en los que pudo convivir con el cantante.

Adal Ramones reveló que tuvo dos entrevistas exclusivas con Luis Miguel y que estas experiencias marcaron su carrera, no solo por la cercanía con un ícono tan reservado, sino por lo que el cantante confesó sobre su relación con el programa.

Luis Miguel y su admiración por Otro Rollo

Otro Rollo fue un fenómeno televisivo durante los años 90 y principios de los 2000. Con su mezcla de comedia, entrevistas exclusivas y creatividad, logró consolidarse como uno de los programas más recordados de la televisión mexicana.

Aunque tuvo una amplia variedad de invitados, tanto nacionales como internacionales, saber que Luis Miguel era un seguidor del show reafirma la trascendencia que tuvo en la cultura popular.

Durante una entrevista, Adal Ramones compartió que tuvo la oportunidad de entrevistar a Luis Miguel en dos ocasiones, una en Miami y otra en Cancún. Lo especial de estos encuentros fue que, mientras el cantante optaba por hacer entrevistas a distancia con otros medios, con Ramones prefirió hacerlo en persona.

“Tuve dos entrevistas con Luis Miguel, una fue en Miami y la otra en Cancún; fue increíble porque él dio entrevistas a otros medios a la distancia y conmigo fue en persona”, recordó Ramones

Sin embargo, lo más sorprendente de la anécdota fue cuando el comediante reveló que Luis Miguel era un seguidor declarado de Otro Rollo, el programa que marcó a toda una generación con sus monólogos, sketches y entrevistas.

Según Ramones, el cantante le confesó que no se perdía ningún episodio, especialmente por los monólogos.

“Sentí bonito cuando me dedicó un tiempo en persona y nunca olvidaré cuando me dijo: ‘Soy fan de tu programa, yo llego a algún lugar y pregunto si está Otro Rollo porque no me quiero perder ni un monólogo’”, recordó con orgullo.

La relación entre Adal Ramones y Luis Miguel fue descrita por el comediante como una de admiración mutua. Para Ramones, saber que “El Sol de México” seguía su trabajo y lo reconocía de esa manera fue un momento importante en su carrera.

“Es increíble saber que alguien como él se tomaba el tiempo de verme. Es algo que llevaré siempre en mi corazón”, concluyó el conductor.

