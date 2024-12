No hay posibilidad de que Cristian R. salga libre: abogado

CIUDAD MADERO, TAM.- Para Christian «R» estableció legalmente la solicitud de la aplicación de la pena máxima por la presunta comisión de Intento de Feminicidio en grado de tentativa contra Melanie «N».

El Dr. en Derecho, Antonio Juárez Navarro, abogado, informó lo anterior y dijo que no hay posibilidad de que pueda obtener en términos reales su libertad en el corto plazo.

«No hay forma de que Christian salga libre en el corto plazo. Creo que solamente fugando o evadiéndose de la acción de la justicia como ya lo hizo. Jurídicamente, legalmente no».

El abogado, dijo que los familiares directos no pueden enfrentar cargos legales por ayudar al acusado a evadirse de la justicia.

«Siendo familiares, hay excepciones, ellos están excusados; ellos pueden teniendo un vínculo consanguíneo, no son responsables de ayudarlo y no son responsables de denunciarlo, si tienen una excepción jurídica, no serían imputables».

QUE SE APLIQUE LA PENA MÁXIMA

«Que se aplique todo el peso de la Ley y primero que nada dar la vinculación a proceso. Ni siquiera nos imaginamos la posibilidad de que se pueda cambiar la medida cautelar, que está justificada, porque sabemos todos que evadido de la acción de la justicia y de acuerdo al Código de Procedimientos Penales es motivo suficiente para que él permanezca en el Centro de Readaptación Social mientras se lleva a cabo lo que pueda suceder, dijo.

Juárez, comentó que se espera que se aplique la pena máxima posible al acusado.

«Son dos terceras partes de lo que el delito consumado , que se encuentra en el rango de los 40 a 60 años de prisión, estaremos hablando en el rango de los 20 a los 40 años de prisión, pero eso va a depender de la valoración de los datos de prueba».

También, dijo que se contempla la posibilidad de que se aplique una sanción administrativa por los daños económicos .

«La justicia restaurativa, tiene como tal tratar de restaurar los daños que se le infligieron a una víctima y por supuesto que implica también, dentro de la gama de posibilidades la parte económica, porque ella ha sufrido cirugías, ha tenido lesiones, no solamente físicas, sino también emocionales. También hay formas de cuantificar esos daños, esas lesiones , pero creo que en estos momentos es en lo que Melanie y su familia menos piensan», explicó.

MELANIE QUIERE ESTAR EN LA AUDIENCIA

Melanie compartió con su representación legal que quiere estar presente en la audiencia.

“Le preguntaba, si ella deseaba estar reservada mientras se dirimía la audiencia y ella me comentó que no. Que se sentía tranquila, segura de poder salir a la calle porque Christian ya está detenido. ..Me siento bien, quiero estar ahí”.

«Me alienta mucho saber que ella quiere estar en la audiencia, porque eso habla de que ella se siente acompañada.

El abogado dijo que la joven se encuentra de buen ánimo, tras su captura.

«La veo muy bien. A pesar de que ella tiene como una mascarilla por su cirugía, está vendada de su nariz, le percibí un ánimo mucho más proactivo, No la había visto sonreír desde que la conocí, pero ayer la vi muy tranquila, no puedo decir contenta, , pero sí tranquila y nos externó que ella puede salir a la calle, porque Christian está detenido.

En Tamaulipas, gracias a que Melanie alzó la voz, compartió que se dio una apertura para que se trabaje en muchos otros casos de mujeres violentadas y que a pesar de las denuncias, seguían a la espera de justicia.

DANNA PAOLA ES FUNDAMENTAL EN EL CASO

CHRISTIAN «N» HABÍA MANIFESTADO DESEOS DE MATARLA

«En este caso, salvo que haya otros datos en la carpeta que conoceremos en unas horas, es testigo presencial, Fundamentalmente en el caso, creemos que sin la intervención particularmente de Danna, por eso es el Feminicidio en grado de tentativa, se hubiese consumado el hecho», comentó.

Es decir, que él manifestó en diversas ocasiones quererla privar de su vida.

Y eso es un requisito para que se materialice este tipo de delito que lo haya expresado y que los medios utilizados hayan sido idóneos y sus fines para realizarlo», dijo.

Que sean impedidos la conducta de algo externo, en este caso fue ella, la amiga de Melanie que lo impidió de alguna forma, porque estamos seguros de que el resultado sería de otra forma», comentó.

PROCESO LEGAL

El proceso puede extenderse varios meses o hasta poco más de un año, explicó el representante legal.

«Todo depende de las decisiones que tome su defensa, si es particular, si es la propia defensa que le asigne el estado, si vamos a ir o no a la Fase Intermedia, si se buscan o no un abreviado que no le beneficiará para salir de la cárcel como tal, pero puede estar en el rango de algunos meses y hasta un año, pero depende de cómo se lleve la Fase Inicial y si vamos a la intermedia y si vamos a llevar todo el juicio oral», advierte.

EVALÚAN LESIONES DE MELANIE

El futuro en la vida de Melanie, aún es incierto , pues se encuentra en proceso de recuperación médica , de las lesiones sufridas durante el ataque.

«Sin embargo, todavía está en veremos la parte de su salud visual,porque hasta donde sabemos se le puso una malla, al parecer el nervio óptico está bien , ella manifestaba hasta hace unos días que veía borroso. Todavía es incierto en que van a derivar la lesiones »

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón