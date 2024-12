Amiga de Silvia Pinal llama «miserables» a los hijos de la actriz

CIUDAD DE MÉXICO.- Silvia Pinal sigue generando polémica aún después de su fallecimiento, esta vez la “Diva del cine de oro” saltó a las noticias respecto a los nombres que aparecen en el testamento que dejó, uno de ellos es el de Mónica Marbán, su entrañable amiga que fue incluida en el documento.

El nombre de Mónica Marbán aparece en el testamento de la herencia de Silvia Pinal, pero lo que llama la atención del público y allegados a la fallecida actriz es que se niega a recibir los bienes, la razón es porque quedó en malos términos con las hijas y el hijo de la famosa estrella del cine y de la televisión.

Pero lo que más llamó la atención y estuvo en el foco público fue que Mónica Marbán tachó de “miserables” a los hijos de Silvia Pinal, situación que ahora está desencadenando una gran cantidad de problemas entre la familia y las personas que ahora también están dentro del testamento.

Mónica Marbán expresó que espera que los hijos de la actriz estén conformes con lo que Silvia Pinal les dejó y que sean felices, así como pidió que paguen y liquiden lo que se debe y que no se metan en problemas, puesto que en el pasado ya la han involucrado en presuntos desfalcos económicos y dejó claro que espera que no se peleen por la herencia de su mamá.

Silvia Pinal junto a sus hijos.

¿Quiénes aparecen en el testamento de Silvia Pinal?

El testamento de Silvia Pinal fue leído el pasado miércoles, 18 de diciembre, aunque se había informado que estaba pactado para llevarse a cabo hasta el 15 de enero, pero se adelantó de forma inesperada y ahora ya formó un caos familiar debido a lo que fue firmado como la última voluntad de la actriz.

Según se ha informado dentro del testamento se habla de que hay diversos beneficiados, además de Sylvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán, Stephanie y Michelle Salas, Frida Sofía y Schersa y Giordana Guzmán, ya que Silvia Pinal destinó su fortuna a personas que formaron parte importante de su vida.

«Espero que ellos, que son tan unidos y que van a recibir tanto dinero, la liquiden (Efigenia Ramos) y que no hagan lo que han hecho con el pobre de Jesús, en el teatro, o con María, ya que van a recibir, que cumplan con pagarles y todos bien, a Domingo ya viste como lo trataron, a Jesús que trabajó en el teatro 20 años, que abría y cerraba el teatro, ¿por qué no reconocerlo?, por miserables, ¿por qué no pagarle lo que le tienen que pagar?», es parte de la declaración de Marbén para “Delarosatv» y otros medios.

Silvia Pinal falleció el 28 de noviembre de 2024.

¿Quién es Mónica Marbán, amiga de Silvia Pinal?

Mónica Marbán es una de las entrañables amigas de Silvia Pinal y además administradora de su teatro por más de 20 años, pero se sabe que fue despedida en 2022 por Luis Enrique Guzmán debido a presuntos desfalcos, por lo que su relación con la familia Pinal es nula y se niega a recibir lo que la famosa le heredó, aunque está estipulado en el testamento.

