Gala se retira de redes sociales tras nueva polémica

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de su canal de difusión en Instagram, Gala Montes habló con sus seguidores de manera muy personal para confirmarles que se va de redes sociales por un tiempo, situación que ocurre luego de perder miles de fans y anunciar el fin de su ‘shippeo’ con Karime Pindter.

Los últimos días han sido complicado a nivel mediático para la actriz debido a que mediante un live que realizó recientemente aclaró que ella nunca tuvo nada que ver con su compañera de reality Karime Pindter y que la supuesta relación que había entre ellas la habían creado ellos. Pero lo que más sorprendió a sus seguidores fue cuando reveló que tiene pareja desde hace varios meses.

Gala confesó que desde hace algunos tiempo mantiene una relación abierta con su mánager, anuncio que generó molestia entre sus fans debido a que esperaban que en algún momento se diera algún romance formal con Karime. Situación que desencadenó molestia a la actriz al señalar que ella no tiene que darle explicaciones a nadie de con quién decide estar.

Esta situación la hizo perder miles cientos se seguidores de su cuenta de Instagram, por lo que decidió emitir un comunicado para hablar de lo que está ocurriendo especialmente para aclarar la relación entre ella y Karime, así como para aclarar sus preferencias sexuales.

Gala mencionó que su vida privada se ha visto muy afectada desde hace tiempo

Gala Montes pone fin a su “relación” con Karime Pindter y decide abandonar las redes sociales

Esta mañana, Gala Montes sorprendió con un mensaje a través de su canal de difusión en el que explica que desde hace varios meses su vida privada se ha visto severamente afectada. La cantante aclaró que no estará sentimentalmente con la persona que sus fans digan o le adjudiquen, reafirmó que mantiene una relación con su mánager Icho Van, algo que aclaró Karime sabe desde hace mucho tiempo.

“El shippeo lo inventaron ustedes y estoy muy agradecida por el cariño y la visibilidad que se dio (…) pero tienen que entender que es nuestra vida y el reality ya se terminó”, dice parte del mensaje.

Al final del texto explicó que no quiere que su carrera se base en su vida privada ni en especulaciones por lo que dejó en claro que es una persona bisexual y puede andar con hombres o mujeres. La actriz concluyó el escrito al mencionar que se alejaría un tiempo de sus perfiles en redes sociales.

La actriz aclaró que no andará con nadie que ella no quiera y aunque agradeció el «shippeo» que crearon sus fans señaló que no existe ningún romance con Karime

¿Quién es Icho Van, el novio de Gala Montes?

Gala Montes reiteró esta mañana que Icho Van de 40 años es su mánager y productor es su novio desde hace algún tiempo, pues han tenido una relación abierta e intermitente desde hace varios meses. La actriz de 24 años dijo que tienen mucho tiempo de conocerse y antes de ser pareja fueron muy amigos.

Con información de HERALDO DE MÉXICO