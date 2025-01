Melanie, la joven agredida por su ex novio Christian, acudió a una nueva audiencia este 2 de enero en la Ciudad Judicial de Altamira.

Su abogado Antonio Juárez Navarro, puntualizó que Melanie es un gran ser humano, que no es una ladrona.

“Nosotros le hemos recomendado para que la gente perciba el gran ser humano que es, no es una persona ni ladrona, ni negativa”.

La joven acudió con el vestido con el que tuvo un problema recientemente al momento de comprarlo en un centro comercial de Tampico.

“Fue un show, me sacaron como si fuera una delincuente y en realidad la falda no se cobró, pero enseguida afuera de la tienda dije voy y la pago, ahí es un autocobro y me dijeron que es protocolo de la tienda, ya saliste con ella y que debían hablar al 911 y fue cuando me esposaron”, comentó en entrevista la joven.

Melanie recomendó a las mujeres denunciar cualquier tipo de daño que sufran por sus parejas, ya que se enfocan solamente en el cariño que le tienen a la persona y no en el mal que les causan.

“También ataques, se enfocan mucho en el cariño que le tienen a la persona, pero no en el mal que les hacen, les hacen daños y que denuncien estos actos”.

El representante legal, agregó que les ha costado mucho trabajo para que Melanie esté frente a una cámara, ya que sufre de ansiedad.

“Justamente esa es la faldita que no se le cobró y logró recuperar y después salieron varias mujeres que tuvieron la misma controversia”, explicó Antonio Juárez Navarro.

La audiencia inició a las 13:00 horas, minutos antes fue ingresado Christian, aunque al poco tiempo se autorizó un receso de una hora.

La agresión que sufrió Melanie fue a finales de octubre en Ciudad Madero, mientras que la detención de Christian se logró concretar a principios de diciembre.

Óscar Figueroa

La Razón