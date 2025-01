Hospitalizan de emergencia a Dalilah Polanco

CIUDAD DE MÉXICO.- Dalila Polanco sorprendió a sus seguidores al informarles que fue intervenida debido a una cirugía. La actriz de 47 años compartió varias fotografías desde la cama de un hospital para mostrarle a sus fans que tuvo que ser hospitalizada por una apendicectomía, lo que alertó de inmediato, sin embargo, adelantó que se encuentra bien y con un poco de humor contó que así empezó el año.

La comediante suele compartir contenido lleno de gracia con sus seguidores y a pesar de que lo que le ocurrió no fue algo sencillo, tomó la situación con el humor que la caracteriza, pero la noticia no la dejaron pasar sus seguidores y otras celebridades, quienes en los comentarios empezaron a preguntarle si se encontraba mejor de salud y cuál era su evolución.

En el post compartido hace apenas unas horas en su perfil dio a conocer que su apéndice pesaba 10 gramos y ahora que ya no la tenía, su objetivo del 2025 era descansar. Por lo que, en otra de las imágenes aparece desde su cama mostrando que efectivamente después de la cirugía fue dada de alta pero con los cuidados y reposo necesario para recuperarse lo más pronto posible.

El apéndice es un órgano muy pequeño que se ubica cerca del intestino grueso. Cuando se inflama o se hincha la afección se denomina apendicitis, por lo que puede necesitar ser removida de emergencia ya que con un agujero se puede filtrar e infectar toda el área abdominal, padecimiento que puede provocar hasta la muerte.

¿Cuál es el estado de salud de Dalilah Polanco?

En el video compartido en su perfil de Instagram Dalilah Polanco bromeó al decirle a ‘enero’ que ya quiere que sea diciembre, luego comienza a reír y muestra las fotografías que se tomó desde el hospital donde le fue retirada su apéndice. La actriz no mencionó su cirugía fue programada o si fue realizada de último momento, pero al parecer era un proceso al que debía someterse debido a que ponía en riesgo su vida.

La conductora Dalilah Polanco no tiene hijos, de acuerdo con sus propias declaraciones, ella misma decidió no procrear debido a que “ya somos muchos”. En entrevista con Telemundo, la presentadora, quien fue novia de Eugenio Derbez mencionó que le encanta que las personas sean muy felices cuando se convierten en padres pero ella tomó la decisión de no convertirse en mamá.