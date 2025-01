¡SIN FRÍO!

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Este sábado será el debut oficial del “Chima” Ruiz al frente de la Jaiba Brava y lo quiere hacer con una victoria, por lo pronto ayer entrenaron con una sensación térmica de 4 grados en las instalaciones del coloso de la Unidad Nacional.

Sin frio los jugadores se alistan par el duelo ante el Tapatío, mientras su estratega se mostró contento por la victoria que se logró ante Venados.

“Yo tengo 50 días al frente del equipo y lo que más me gustó o me está gustando es que los muchachos están poniendo mucha disposición y están entendiendo la idea” afirmó.

Del cómo se siente con el plantel y lo que están haciendo en las primeras dos jornadas de la competencia manifestó: “Me tiene muy satisfecho, por supuesto que el resultado del sábado también , pero el hecho de que los muchachos estén entendiendo la idea, yo creo que nos va a ir fortaleciendo a medida que tengamos más tiempo”.

Además dijo que poco a poco se están sentando las bases que se le pidió en el plantel celeste.

“Bueno, a mí me trajeron para sentar bases, para bases sólidas, armar una estructura deportiva, lógicamente el equipo se ha ido reforzando, la intención es seguirlo haciendo, en la medida de lo posible. Tenemos una buena base de jugadores y el mensaje a la afición es de que vamos a seguir trabajando muy fuerte con mucha humildad, para conseguir que este equipo poco a poco consiga resultados positivos y que compita en cualquier cancha”.

Después de la victoria del sábado pasado, el estratega celeste se mostró satisfecho y busca que la escuadra gane en cualquier campo que se presenta.

“Yo lo que quiero es que el equipo se pare en cualquier este estadio y trate de ser protagonista, que dejemos atrás todos esos paradigmas que había antes cuando el equipo salía de casa, que era fuerte en casa y cuando salía no lo era”.

Por lo pronto se sigue trabajando y poco a poco encontrar lo que se quiere en el terreno de juego

“Tratamos de mentalizar a los jugadores, ellos están convencidos de una idea y bueno, en la semana trataremos de seguir aportando, de seguir creciendo, para seguir consiguiendo paso a paso”.

Al final le cuestionamos sobre sus primer tres puntos de visita.

“El aprendizaje me parece que es que no podemos descuidar un solo segundo. Creo que desde que empieza el partido el equipo tiene que estar concentrado, no regalar espacios al rival, sabemos que es un rival que tiene mucho tiempo o que se hace muy fuerte en su casa. Por eso sabíamos que teníamos que hacer un partido inteligente, afortunadamente durante la semana tuvimos la posibilidad de trabajar en esas dos formaciones que practicamos hoy”

Por. Manuel Hernández

Expreso-La Razón