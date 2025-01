Entrega total

En Tamaulipas no se frena la elección judicial, por lo contrario hay prisa para que se den los movimientos de la manera más ordenada posible.

Hay algunos contrapesos, pero nada detiene a los comités de evaluación que se declaran listos para la fase de insaculación en la que se elegirán a las y los aspirantes de los listados finales.

Toda marcha de acuerdo a los tiempos marcados por la Constitución Local como parte del proceso para la renovación del poder judicial.

Ellos no pretenden cometer ningún error, es demasiado riesgoso cometerlo cuando tienen tantos planes; con la participación de los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial realizarán el sorteo de insaculación.

La más interesada en que el proceso se desarrolle de la mejor manera, es la consejera jurídica del Gobierno del Estado, pues vela por un interés general y también por un particular.

Nunca necesito buscarle mucho, es una afortunada y lo vemos en la actual administración, que, aun perdiendo, gana.

Ahora, se vislumbra como la próxima presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, trabaja por esa posición y más cuando habrá un cambio total en la estructura judicial, aunado con la salida de DAVID CERDA ZUÑIGA hace semanas.

DAVID se marchó para buscar ser magistrado en la elección, ocupaba el cargo de presidente del STJE, pero con pocas esperanzas de una continuación, por su cercanía al ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Ahora, la consejera jurídica TANIA GISELA CONTRERAS se prepara para el llamado a la presidencia del STJE en relevo de DAVID CERDA.

Es lógico un movimiento de esa naturaleza, actualmente el STJE es integrado por abogados incondicionales de CABEZA DE VACA.

Se encuentran incrustados algunos de sus colaboradores, como el ex fiscal anticorrupción, JAVIER CASTRO ORMACHEA y otros de sus colaboradores que obstruyen los expedientes judiciales que le interesan a CABEZA DE VACA.

Actualmente, el único detenido es el ex titular de Sebien, ROMULO “N”, quien ni siquiera puede ser trasladado a Tamaulipas para que responda por los delitos que le imputan, como es un peculado o manejo por la compra irregular de despensas por un monto de 120 millones de pesos.

Seguramente fue una compra fantasma, pues nunca se vieron las despensas azules, claro solamente en tiempos de elección.

Es por eso que a la 4T le urge una relación más justa con el poder judicial, pues digan lo que digan es ajena, no hay una entrega total, ni siquiera a medias, ahora que si TANIA toma las riendas del STJE al menos se jugara en una cancha pareja.

No se permitirá una intromisión del pasado, en los tiempos que se demanda justicia contra los saqueadores y cuyos estragos todavía se sienten en la entidad.

Por su parte, el alcalde ARMANDO MARTÍNEZ MANRIQUEZ ofreció su informe por los 100 días de trabajo donde estableció que Altamira tiene prisa por avanzar y atender los problemas que por muchos años estuvieron en el olvido afectando el desarrollo y progreso de la población.

En estos tres primeros meses de gobierno ya existen resultados en materia de limpieza, orden e iluminación para una mejor imagen en una ciudad más segura y atractiva para la inversión pública y privada.

El alcalde fue acompañado por su esposa ROSSY MARTÍNEZ DE LUQUE, donde estableció los tres ejes rectores en el plan municipal de Desarrollo Municipal, como son justicia social, bienestar y economía para la prosperidad, sin robar, mentir y jamás traicionar.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ