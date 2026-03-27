Director de Tránsito ̈calará” a sus agentes

ENTRELINEAS / MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ

Hasta ahora poco o más bien nada se sabe respecto a la cancelación de la visita que haría a Tamaulipas el senador morenista y que también cobra cómo dirigente nacional del SNTE ALFONSO CEPEDA quien como se dice coloquialmente dejó vestidos y alborotados a cientos de maestros y maestras incluyendo al mandamás de la Sección 30 de Maestros en la entidad ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO y toda su estructura sindical. Le dio realce al evento la presencia del Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y la del Secretario de Educación MIGUEL ÁNGEL VALDEZ, en pocas palabras se podría decir que salvaron la reunión y pese a ello cientos de profesores abandonaron enojados antes de su culminación el Polyforum “Rodolfo Torre Cantú” sede del mentado encuentro magisterial. Posterior al incómodo momento tanto el Gobernador VILLARREAL ANAYA como el ARNULFO hicieron uso de la palabra donde se ponderó el trabajo de las y los maestros en Tamaulipas dejando constancia del inconmensurable apoyo que reciben en todos los sentidos por parte de las autoridades gubernamentales del estado, entre otras muchas cosas. Ahí mismo al ser cuestionado el dirigente sindical sobre sí el evento “organizado” se trataba de un espaldarazo a sus aspiraciones de proseguir en el cargo, ARNULFO externo que el evento era eminentemente de acercamiento de la grey magisterial con el gobierno estatal, rehuyendo a la pregunta inicial. En fin, al margen de lo que se dijo, la inasistencia del PONCHO CEPEDA dejó un muy mal sabor de boca entre las y los maestros de Tamaulipas y de paso hizo crecer la incertidumbre respecto al cacareado apoyo que presuntamente brinda al oriundo de Villagran. Por lo demás felices del resultado de la multicitada reunión los detractores del profe ARNULFO quienes a través de las redes sociales se dejaron caer con toda clase de señalamientos negativos, todos desde luego haciendo alusión al plantón del dirigente sindical PONCHO CEPEDA. En tanto quien sigue con sus absurdas ideas es el muy oscuro Director de Tránsito y Vialidad JAVIER CÓRDOVA GONZÁLEZ quien ahora trae la puntada de realizar un operativo encubierto dizque para detectar que elementos de la mentada corporación cometen ilegalidades, síntoma inequívoco que nomás no les tiene nadita de confianza a sus propios “compañeros ̈ y así pretende que la ciudadanía victorense la tenga. Con esta brillante idea queda perfectamente claro que el referido funcionario solo confía en sus cómplices que no son otros que los que semanalmente en conocido sitio al norte de la ciudad acuden en horas de la mañana puntualmente a entregar las fuertes recaudaciones que de forma ilegal colectan siendo la ciudadanía quienes las aportaron y de ello, hay constancia. Sabemos que el polémico y oscuro jefe de Tránsito de la capital no hace caso a nadie y eso incluye también aunque nadie lo crea, al alcalde capitalino LALO GATTAS BÁEZ e igual de esto, hay constancia, así las cosas y pensar que JAVIER CORDOVA sueña aún con ser algún día Fiscal de Justicia del Estado, dios nos agarre confesados. En otro tema dentro del marco de prioridades del Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA está garantizar la seguridad, la protección del medio ambiente y condiciones óptimas para el turismo, por lo que el gobierno de Tamaulipas fortalece la

coordinación con autoridades federales y municipales ante la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa. Lo anterior luego de una exhaustiva inspección de recorridos marítimos, terrestres y sobre vuelos que confirmaron que no se han detectado hasta el momento residuos de hidrocarburos en las costas de Ciudad Madero y Altamira que representen un riesgo para la salud ambiental o que atente contra la seguridad de las familias fortaleciendo la confianza para quienes visiten las playas de la entidad durante el inminente periodo de semana santa. Cabe destacar el esfuerzo conjunto que realizan en estas tareas la Secretaría de Marina, SEUMA así como las autoridades municipales de las ciudades arriba mencionadas. En tanto con la fuerza operativa de las corporaciones de seguridad y auxilio de los tres órdenes de gobierno, el alcalde LALO GATTAS BÁEZ, arrancó en Victoria el operativo “Semana Santa 2026 ̈. Acompañado de su esposa LUCY de GATTAS y de autoridades federales y estatales, el edil capitalino dio el banderazo a más de 350 elementos de las corporaciones de seguridad, protección civil y las distintas corporaciones estatales y federales que han definido conjuntamente las estrategias y rutas de acción para este periodo vacacional. La idea fundamental externo el alcalde GATTAS BÁEZ es disfrutar con tranquilidad, orden y seguridad está Semana Mayor es sin duda el principal objetivo de parte de la actual administración así como el de todas las corporaciones involucradas, es recalcó el edil un compromiso fundamental.

Correo: maguilar96hotmail.com

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