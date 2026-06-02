Abejas atacan a estudiantes y maestros de Telesecundaria

Tras llegar al sitio, los vulcanos comenzaron a evacuar a los estudiantes y maestros

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Alumnos y maestros de una telesecundaria de Altamira, fueron atacados por abejas la tarde del martes en la zona norte de Altamira.

Un menor fue trasladado a un hospital al recibir varias picaduras en el cuerpo.

La emergencia ocurrió en la telesecundaria «Juan de Villatoro», ubicada en la colonia Felipe Carrillo Puerto.

Al sitio se trasladaron bomberos municipales y elementos de Rescate Voluntarios Altamira.

Inicialmente se reportó que las abejas habían atacado a docentes pero al llegar al centro educativo se percataron que varios alumnos también habían resultado afectados.

Tras llegar al sitio, los vulcanos comenzaron a evacuar a los estudiantes y maestros.

Debido a que las abejas estaban en un techado, lanzaron chorros de agua para controlarlas.

El personal de Rescate Voluntarios atendió a quienes fueron picados por los agresivos insectos.

Una ambulancia del DIF llegó para intervenir en caso de que se requiriera otro traslado a hospital.

Momentos después la situación fue controlada totalmente.