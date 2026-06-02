Caen casos de dengue 91% en Tampico y Madero durante 2026

Sólo se han confirmado 17 contagios, frente a los 189 registrados en el mismo periodo del año pasado

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Los municipios de Tampico y Ciudad Madero registran una importante disminución en los casos de dengue durante 2026, al contabilizar únicamente 17 contagios hasta el mes de mayo, frente a los 189 que se tenían en el mismo periodo del año pasado, informó Margarita Pérez Tristán, directora del Distrito de Salud para el Bienestar II.

La funcionaria dijo que de los casos confirmados este año, 11 corresponden a Ciudad Madero y seis a Tampico, además de destacar que durante las últimas tres semanas no se han reportado nuevos contagios.

«Actualmente tenemos solamente 17 casos, son 11 en Madero y 6 en Tampico; en las últimas tres semanas no se han reportado casos»

Pérez Tristán atribuyó estos resultados al trabajo coordinado entre las autoridades sanitarias y los ayuntamientos de Tampico y Ciudad Madero, particularmente en acciones de fumigación, abatización y eliminación de criaderos del mosquito transmisor.

«Cada cinco o seis años tenemos brotes. Este año no nos toca; en 2024 tuvimos brote a nivel nacional y estatal, 2025 estuvo menor. El año pasado por este repunte que hubo nos acercamos mucho a los municipios, a los ayuntamientos; hemos tenido mucha respuesta de ambos, nos han apoyado con personal y combustible. Tenemos reunión cada martes sobre enfermedades transmitidas por vector»

La directora indicó que los seis casos registrados en Tampico se localizaron en las colonias Emilio Portes Gil, Sauce, Miradores de la Presa, Nuevo Progreso (donde se presentaron dos casos) y Pescadores.

Mientras que en Ciudad Madero los contagios se detectaron en las colonias Candelario Garza, Unidad Nacional, Fidel Velázquez, 16 de Septiembre, Miguel Hidalgo Poniente, Miguel Hidalgo Oriente y Delfino Reséndiz.

Ante el inicio de la temporada de lluvias, exhortó a la población a reforzar las medidas preventivas para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, utilizando repelente, ropa de manga larga y participando en las campañas de descacharrización.

«Las medidas preventivas son muy sencillas: no salir a la hora del mosco, cubrirse las partes donde pudiera picar y utilizar repelente si es posible. Además, seguir las estrategias de lava, tapa, voltea y tira».