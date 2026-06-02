COMAPA Sur mantiene programa de reposición de pavimentos en coordinación con municipios y Gobierno del Estado

COMAPA Sur reafirma su compromiso de atender de manera integral las necesidades de la infraestructura hidráulica y sanitaria

POR MARIO PRIETO

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMPICO, TAM.- Como parte de las acciones permanentes para mejorar la infraestructura urbana y garantizar la adecuada rehabilitación de las vialidades intervenidas, COMAPA Sur continúa desarrollando su programa de reposición de pavimentos en distintos sectores de Tampico y Ciudad Madero, luego de concluir trabajos de mantenimiento y rehabilitación en las redes de agua potable y drenaje sanitario.

Durante la presente semana se ejecutan diversas acciones de reposición de concreto en calles donde previamente fue necesario realizar excavaciones para atender la infraestructura hidrosanitaria. Estos trabajos forman parte de una estrategia coordinada con los ayuntamientos de Tampico y Ciudad Madero, contando además con el respaldo del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

Entre las obras programadas destaca la reposición de pavimento en la calle 7, entre Sexta Avenida y Avenida Universidad, de la colonia Jardín 20 de Noviembre, en Ciudad Madero. Esta intervención permitirá restablecer las condiciones óptimas de circulación en una vialidad importante para los habitantes del sector, brindando mayor seguridad y comodidad tanto a automovilistas como a peatones.

De igual manera, se llevan a cabo trabajos de reposición de pavimento en la calle Valle Hermoso, entre Matamoros y R. Bustamante, de la colonia Frente Democrático; en la calle Fidencio Trejo, esquina con Margarita, de la colonia Primavera; en la calle Carranza, entre 5 de Mayo y 16 de Septiembre, de la colonia Ampliación Unidad Nacional; así como en la Avenida Villahermosa, esquina con Segunda Avenida, de la colonia Villahermosa.

Con estas acciones, COMAPA Sur reafirma su compromiso de atender de manera integral las necesidades de la infraestructura hidráulica y sanitaria, contribuyendo además a la recuperación de las vialidades intervenidas para mejorar la movilidad y la calidad de vida de la población de la zona conurbada.