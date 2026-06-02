Detienen a dos implicados más en el caso de Carlos Manzo; eran agentes de la FGE y la Guardia Civil

Carlos Torres Piña, fiscal del estado, señaló que los hombres aprehendidos colaboraban con Wendy Fabiola "N"

MÉXICO.- La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la detención de otras dos personas implicadas en el caso Carlos Manzo, quienes se desempeñaban como agentes de la Fiscalía Regional de Uruapan y de la Guardia Civil, respectivamente.

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que los dos hombres aprehendidos, colaboraban con Wendy Fabiola N. alias “La Tía”, a quien compartían información relevante sobre las órdenes de aprehensión e investigaciones en torno al asesinato de Carlos Manzo.

“Uno de ellos, Héctor Hugo N. alias ‘Manuel’, quien derivado de las diferentes investigaciones de Wendy N. alias “La Tía”, existe una relación en la forma de operar y de trabajar con este grupo delincuencial. Él era servidor público de esta institución, de la Fiscalía Regional de Uruapan. Se le incautaron cinco teléfonos celulares, identificaciones apócrifas de esta institución, un vehículo y entre otras pertenencias; él compartía información y filtraba información de supuestas órdenes de aprehensión que se tenían sobre la investigación de Carlos Manzo”, detalló Torres Piña.

El segundo aprehendido, esta identificado como Juan Luis N., alias “El comandante Gary”, quien tenía una comunicación estrecha con “La Tía”, a quien compartía información diversa.

“Él era agente de la Guardia Civil adscrita a Medio Ambiente; dentro de sus pertenencias cuando fue detenido estaban su teléfono, algunas bolsas de enervantes, dinero en efectivo y otros datos diversos que fueron encontrados en sus pertenencias. Él también compartía datos, información sobre ciertos procesos, pero además hacía llegar mediante fotografías algunos tipos de armas que podía comprar o acceder Wendy, ‘La Tía’, entre otras cosas de participación y de información que se compartía sobre las investigaciones que se tenían, en particular sobre Gerardo N., alias ‘El Congo’ o ‘King Kong’”, precisó.

Las detenciones ocurrieron el pasado 21 y 22 de mayo.

El fiscal de Michoacán destacó que, con estas dos detenciones, se ha ampliado la red de estructura delincuencial que se tiene en Uruapan y que estaba encabezada por Jorge Armando alias “El Lic”, autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, así como Gerardo N., “El Congo”, Baruch N., “Caos”.

“Prácticamente son estos 24 ya detenidos más los 3 que fallecieron, uno en el lugar de los hechos el 1 de noviembre y dos que fueron localizados sin vida el 10 de noviembre”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO