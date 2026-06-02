El Colectivo Trueque estrena “Beautiful Julia” y reafirma vitalidad del teatro en Victoria

La obra de Maribel Carrasco, dirigida por Carlos Valdez Méndez, congregó a público y crítica con una propuesta que apuesta por la profundidad dramática y consolida a la capital tamaulipeca

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La escena cultural de la capital tamaulipeca vivió una jornada de trascendencia artística con el estreno de la puesta en escena «Beautiful Julia», original de la dramaturga Maribel Carrasco y bajo la dirección del maestro Carlos Valdez Méndez. La obra, presentada por el Colectivo Trueque, logró congregar a una audiencia que reconoció la vitalidad y el profesionalismo que caracteriza a esta compañía local, consolidándose como una muestra del alto nivel del teatro independiente en la región.

Bajo la visión directiva de Valdez Méndez, el montaje logra explorar con destreza las complejidades narrativas del texto de Carrasco, trasladando al espectador a una atmósfera que entrelaza la sensibilidad con una ejecución técnica precisa. El grupo Colectivo Trueque, cuya trayectoria destaca por su compromiso con la profesionalización de las artes escénicas, apostó por una propuesta estética que privilegia la profundidad dramática y la conexión emocional, logrando una narrativa fluida que mantuvo la atención de los presentes de principio a fin.

El éxito de esta función reafirma la importancia de descentralizar la oferta cultural y consolidar a Ciudad Victoria como un espacio para el talento creativo de alta factura. Con esta obra, el Colectivo Trueque refrenda su vocación por el desarrollo del teatro en Tamaulipas, ofreciendo a la comunidad un producto escénico que invita a la reflexión y al reconocimiento del talento que, desde los foros locales, continúa construyendo el perfil artístico de nuestra entidad.