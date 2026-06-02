Exigen sanciones contra choferes que ponen en riesgo a pasajeros

Entre las principales quejas de los usuarios mencionó el exceso de velocidad, el volumen elevado de la música y otras conductas que afectan la calidad y seguridad del servicio.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

La presidenta de la Comisión de Transporte en el Cabildo de Tampico, Guillermina Arriaga Moreno, pidió a la Delegación Regional de Transporte Público aplicar sanciones contra operadores que incumplen las medidas de seguridad, luego de que un estudiante de bachillerato cayó de una unidad en movimiento cuando intentaba descender.

La edil lamentó que continúen registrándose este tipo de incidentes y aseguró que algunos conductores privilegian cumplir con los tiempos de recorrido por encima de la seguridad de los usuarios, situación que consideró inaceptable.

«Da mucho coraje saber que los choferes de ruta vuelven a hacer lo mismo. No tienen la precaución de ver si el pasaje bajó; tan rápido que lo que quieren es seguir. Sí invito a la persona a poder contactarme para que denuncie, lo acompañaré si es preciso para hacer esa denuncia y que el delegado de Transporte Público tome cartas en el asunto y haya una sanción para que empiecen a aprender los choferes de ruta que no deben de conducirse así»

Arriaga Moreno señaló que aunque existen horarios establecidos para las rutas, esto no debe convertirse en un pretexto para exponer la integridad de los pasajeros.

«Yo creo que no debe de ser un pretexto para hacerlo de esa manera, primero está la integridad de cada uno de los pasajeros que suben a las unidades y no por estar corriendo, algo se tiene que hacer»

La regidora dijo que en la zona sur de Tamaulipas se han realizado capacitaciones dirigidas a operadores del transporte público; sin embargo, persisten diversas anomalías.

Entre las principales quejas de los usuarios mencionó el exceso de velocidad, el volumen elevado de la música y otras conductas que afectan la calidad y seguridad del servicio.

Finalmente, informó que espera sostener durante junio una reunión con el delegado regional de Transporte Público y los integrantes de la Comisión de Transporte del Cabildo para revisar las problemáticas que enfrenta el sector y buscar soluciones que garanticen un servicio más seguro para la ciudadanía.