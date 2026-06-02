Familias de Arboledas se quedan sin luz más de un día

Advierten vecinos que los cortes son constantes y basta con que se presente una tormenta para quedarse sin energía eléctrica

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

Vecinos del fraccionamiento Arboledas estuvieron más de un día sin luz, situación que les generó diversos problemas.

Fueron más de 100 las familias afectadas en ese sector de Altamira.

Diversos productos que tenían en sus refrigeradores entraron en descomposición debido al intenso calor.

Tuvieron que utilizar hieleras para guardar sus alimentos.

Se vieron obligados a cerrarle el paso a una camioneta de la CFE para que los trabajadores intervinieran lo más pronto posible.

Estuvieron sin luz vecinos de las calles Sicomoro, Abeto, entre otras.

Una primaria ubicada en esa zona tampoco contaba con energía eléctrica.

Aracely, una de las afectadas, manifestó que se quedaron sin el suministro desde las 9 de la mañana del lunes.

«Pasó una camioneta de comisión, la paramos, le bloqueamos el paso para que nos hicieran caso y nos dicen que es un problema subterráneo, que no hallaban el problema», explicó.

Señalaron que los cortes son constantes y basta con que se presente una tormenta para quedarse sin energía eléctrica.

El caso más grave lo experimentó Lesbia del Carmen Martín López quien tuvo que comprar un generador para contar con energía eléctrica.

Cuida de su suegro el cual tiene 96 años y padece diabetes.

Por fortuna, el suministro se reanudó a las 11 de la mañana del martes.