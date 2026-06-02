Inicia temporada de huracanes; pronostican lluvias fuertes para Tamaulipas

Debido al inicio de la temporada de huracanes se prevén lluvias muy fuertes en Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Campeche y Yucatán; aunque el calor seguirá

A un día de iniciada oficialmente la Temporada de Huracanes 2026 en el Océano Atlántico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó lluvias intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas; muy fuertes en Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Campeche y Yucatán.

Además de fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Estado de México, Tlaxcala y Quintana Roo; chubascos en Chihuahua, Durango, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Ciudad de México, así como lluvias aisladas en Sinaloa.

El SMN explicó que las precipitaciones serán ocasionadas por la interacción de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, con inestabilidad atmosférica, un canal de baja presión en superficie extendido sobre la Península de Yucatán y la cercanía de la onda tropical número 4 y otro canal de baja presión al interior del territorio nacional.

Por otra parte, detalló que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá las temperaturas calurosas a muy calurosas en gran parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (sur), Coahuila (suroeste), Zacatecas (sur), Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (noreste y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (noreste y este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste, sur y sureste), Morelos (sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (centro).

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR