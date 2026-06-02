Objetos personales de Daniel Bisogno son puestos a la venta tras su muerte

Alex Bisogno, hermano del conductor, aseguró que varios objetos fueron vendidos

La muerte del conductor de «Ventaneando», Daniel Bisogno, sigue dando de qué hablar en el mundo del espectáculo gracias a las declaraciones que ha dado su hermano, Alex Bisogno, quien ha destapado que tiene un distanciamiento con Cristina Riva Palacio, su ex cuñada.

En distintas entrevistas, Alex Bisogno, ha dicho que no convive con Michaela Bisogno, hija de Daniel Bisogno, por el distanciamiento que tiene con su ex cuñada, Cristina Riva Palacio, incluso la acusó de cambiar las chapas de la propiedad que habitaba el conductor de «Ventaneando».

Alex Bisogno se lanza contra Cristina Riva Palacio

En plática con el matutino «Sale El Sol», Alex Bisogno, hermano de Daniel Bisogno, aseguró que Cristina Riva Palacio fue le encargada de cambiar las chapas de la casa que habitaba el conductor de «Ventaneando»; además, resguardó toda la parte económica.

En este sentido, el ex conductor de «Al Extremo» detalló que varios objetos personales de Daniel Bisogno han «desaparecido» como carros y pantallas. Al parecer los guardias son testigos de lo que ha sucedido con las cosas del ex conductor de «Ventaneando».

«Ella (Cristina Riva Palacio) cambió las chapas y resguardó toda la parte económica. Lo que sé es que ya no hay coches, ya no hay pantallas, dicho por los guardias donde vivía Daniel Bisogno, todo eso salió de casa de mi hermano», contó.

Finalmente, Alex Bisogno indicó que Cristina Riva Palacio tomó posesión de la casa de Daniel Bisogno, pero no sabe si la van a vender. Externó que él buscará que no sea así ya que le pertenece a su sobrina, Michaela.

«Desde que Daniel falleció tomaron posesión de la casa. La casa de Daniel no se vende, él así lo pidió, es la herencia de mi sobrina», sentenció.

Alex Bisogno ASEGURA que Cristina Riva Palacio ya está VENDIENDO las pertenencias de Daniel Bisogno. ¿Crees que el dinero obtenido sea para beneficencia de su hija?#SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut #SaleElSolTV pic.twitter.com/XQpAsc50Zv — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) June 2, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO