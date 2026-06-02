Olvidado y en crisis, sector pesquero del sur de Tamaulipas enfrenta la veda sin apoyos suficientes

La veda inició el pasado 1 de mayo y se extenderá hasta mediados de agosto, periodo durante el cual pescadores y despicadoras ven reducidos o suspendidos sus ingresos

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- El sector pesquero del sur de Tamaulipas atraviesa una complicada situación económica debido a la temporada de veda y la falta de apoyos suficientes para trabajadores y armadores, señaló Alicia Hernández Ogazón, presidenta de la Unión de Pescadores, Maquiladoras y Similares del Estado de Tamaulipas, quien aseguró que cientos de familias permanecen prácticamente en el abandono.

La dirigente explicó que la veda inició el pasado 1 de mayo y se extenderá hasta mediados de agosto, periodo durante el cual pescadores y despicadoras ven reducidos o suspendidos sus ingresos.

Indicó que aunque existe un programa federal que otorga apoyos de siete mil pesos, no todos los integrantes del sector han logrado acceder al beneficio debido a los procesos de verificación implementados por las autoridades.

«Está ahorita olvidado el sector. Estamos en veda, la famosísima veda de cada año. La veda empezó el primero de mayo y para el 15 de agosto esperemos, como siempre, los mismos problemas de cada año para las familias pescadoras y las despicadoras. El gobierno federal tiene una lista donde se les dan 7 mil pesos; no a todos les ha llegado su tarjeta. No por problema del gobierno, ahora necesitan papeles para comprobar que pertenecen al sector»

Hernández Ogazón dijo que mil 500 despicadoras y pescadores forman parte de la organización, aunque estimó que cerca de 500 integrantes de cada grupo aún no reciben apoyo económico.

Además, explicó que muchos pescadores enfrentan dificultades para cobrar los recursos debido a que permanecen en altamar durante largos periodos.

Respecto a la actividad productiva, señaló que operan entre 500 y 600 embarcaciones pesqueras en la región, cuyos propietarios también enfrentan severas complicaciones por el elevado costo del combustible. Por ello, dijo haber solicitado al gobernador Américo Villarreal Anaya la reactivación de subsidios al diésel para los armadores.

«Le dimos un oficio al gobernador con las necesidades del sector. Es muy importante el diésel, está carísimo. Si no baja de precio o no hay subsidio para el dueño de los barcos, se complica porque son ellos quienes generan los empleos. Hay familias vulnerables y todos están en una situación crítica por el diésel. Yo confío en el gobernador»

La líder pesquera reconoció que los procedimientos para otorgar subsidios requieren análisis y recursos considerables, pues abastecer una sola embarcación representa una inversión de varios millones de pesos al año.

Sin embargo, insistió en que el apoyo al combustible sería fundamental para mantener la actividad pesquera y preservar cientos de fuentes de empleo en la zona sur de Tamaulipas.