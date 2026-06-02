Privan de la libertad a periodista de Veracruz, Roxana Guzmán Ramírez

La periodista del sur de Veracruz fue privada de la libertad la mañana de este martes 2 de junio; personas armadas la sustrajeron de su domicilio con violencia

XALAPA, VER. – Roxana Guzmán Ramírez, periodista y dueña del portal informativo Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad la mañana de este martes 2 de junio en el municipio de Nanchital, al sur de Veracruz. La víctima fue sustraída de su domicilio por al menos tres hombres armados y con pasamontañas.

De acuerdo con los primeros reportes, la privación de la libertad se registró alrededor de las seis de la mañana de este martes, en el domicilio de Guzmán Ramírez, ubicado en la calle Balderas de la colonia Primero de Mayo.

En un video que circula en redes sociales se aprecia a un hombre encapuchado abriendo con un mazo la puerta de la vivienda de la periodista Roxana Guzmán. En la escena también sale un hombre al interior del domicilio, quien pide no entrar a los hombres armados, pues, dijo, hay una “bebé”.

Al final del video, uno de los presuntos agresores les pide a la periodista y a su acompañante tirarse al piso. Posterior a este evento, la periodista fue reportada como desaparecida.

El 11 de marzo de 2017, el esposo de Roxana Guzmán, Carlos Fernández Escalante, fue asesinado frente a ella, también en el municipio de Nanchital. Tras el crimen, la reportera salió de la entidad por varios años, pero regresó a Veracruz en 2025 y lanzó la página de noticias Pulso Informativo del Sureste, que en pocos meses sumó un total de 19 mil seguidores. La víctima principalmente cubre temas sociales, de política y seguridad en su espacio informativo.

Fiscalía de Veracruz investiga caso de periodista

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó a través de un comunicado, que ya se investiga la privación ilegal de la libertad de la periodista de Nanchital. Dijo que a través de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos se abrió una carpeta de investigación para «esclarecer los hechos, localizar a la víctima y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables»

«La Fiscalía General del Estado reitera que las investigaciones se llevarán a cabo con estricto apego a la ley, respeto a los derechos humanos y protección de los datos personales, hasta dar con el paradero de la víctima y llevar ante la justicia a quienes hayan participado en estos hechos», dice el comunicado oficial.

CEAPP condena los hechos

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) condenó la privación de la libertad de la periodista en Nanchital, informando que en conjunto con la FGE, investigan el caso y dieron apertura a los mecanismos de actuación conducentes para el caso.

CON INFORMACIÓN DE LA SILLA ROTA VERACRUZ