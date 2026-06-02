Rendirán homenaje póstumo a Toño Rotuno en la Cineteca Tamaulipas

Juan Antonio “Toño” Rotuno QEPD. será recordada con un homenaje el próximo 27 de junio en la Cineteca Tamaulipas

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La trayectoria artística y cultural de Juan Antonio “Toño” Rotuno será recordada con un homenaje póstumo que se realizará el próximo 27 de junio en la Cineteca Tamaulipas, como reconocimiento a su legado dentro de la escena cultural independiente de Tamaulipas.

El evento es organizado por el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), que destacó la aportación de Rotuno como cineasta, músico, promotor cultural y una de las figuras más representativas del movimiento alternativo en la entidad.

De acuerdo con la invitación emitida por la dependencia, la actividad busca abrir un espacio para la memoria, la reflexión y el reconocimiento de quien dejó una huella importante en el desarrollo de proyectos artísticos gestados desde la autogestión y el trabajo comunitario.

La jornada incluirá conversaciones, testimonios y proyecciones audiovisuales que permitirán a familiares, amigos, artistas y público en general revisitar parte de la obra y el legado creativo de Toño Rotuno.

El ITCA resaltó que el homenaje representa una oportunidad para celebrar la vida y el trabajo de un creador que se distinguió por su talento, generosidad y compromiso con la promoción del arte y la cultura en Tamaulipas.

La ceremonia se llevará a cabo el 27 de junio a las 18:30 horas en las instalaciones de la Cineteca Tamaulipas. La entrada será libre para todas las personas interesadas en asistir.