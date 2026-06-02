Tarifazo impulsa mejoras en rutas en Victoria: Transporte Público

El ajuste a la tarifa del transporte público ya se refleja en unidades más seguras y mejor mantenidas, le han dicho adiós a los modelos de los 90

Por. Antonio H. Mandujano

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El último ajuste a la tarifa del transporte público en Tamaulipas ha comenzado a reflejarse en mejoras visibles para los usuarios, principalmente en materia de seguridad, mantenimiento y condiciones generales de las unidades, según dijo a Expreso el subsecretario de Transporte Público del Estado, Armando Núñez Montelongo.

El funcionario explicó que durante nueve años los concesionarios operaron sin incrementos en la tarifa, situación que limitó la posibilidad de renovar el parque vehicular.

Sin embargo, aclaró que el aumento reciente no se ha traducido necesariamente en la compra masiva de unidades nuevas, sino en un proceso de rehabilitación y fortalecimiento de las existentes.

“Si no les podemos exigir que compren unidades nuevas porque durante nueve años el Gobierno no les aumentó la tarifa, sí les podemos exigir que las repotencien”, señaló.

Núñez Montelongo destacó que entre las acciones emprendidas se encuentra la renovación de la imagen de los camiones mediante una identidad cromática uniforme, así como la aplicación de revisiones mecánicas más rigurosas para garantizar que los vehículos circulen en condiciones adecuadas.

Así también, indicó que la autoridad ha endurecido los filtros para retirar de circulación aquellas unidades que representen riesgos para los pasajeros, poniendo fin a prácticas que anteriormente permitían que vehículos en malas condiciones continuaran prestando servicio.

“Si no les podemos dar una unidad nueva, cuando menos sí darles una unidad segura”, expresó.

El subsecretario detalló que los modelos más antiguos que aún operaban correspondían a la década de los noventa, particularmente de 1992, pero actualmente ya están siendo retirados de manera definitiva. En ese sentido, aseguró que las unidades en servicio corresponden en su mayoría a modelos del año 2000 en adelante.

Las medidas, afirmó, buscan ofrecer a los usuarios un transporte más confiable y seguro, mientras continúa el proceso de modernización gradual del sistema de movilidad urbana en la capital tamaulipeca.