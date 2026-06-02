Terminó la pesadilla en Sudáfrica para el reportero Julio Ibáñez; él y su camarógrafo han sido liberados

Televisa Univisión informó que el periodista Julio Ibáñez y el camarógrafo Daniel García fueron liberados en Sudáfrica

MÉXICO.- Televisa Univisión informó que el periodista deportivo Julio Ibáñez y su camarógrafo Daniel García fueron liberados por autoridades judiciales de Sudáfrica este martes 2 de junio de 2026.

Luego de más de dos meses, hoy la autoridad judicial en Sudáfrica ha liberado y devuelto sus pasaportes a nuestros compañeros Julio Ibáñez y Daniel García. — TelevisaUnivision Prensa (@TUPrensa) June 2, 2026

Se espera que Ibáñez y García lleguen al país en las próximas horas, luego de estar poco más de dos meses detenidos en dicho país africano.

“Luego de más de dos meses, hoy la autoridad judicial en Sudáfrica ha liberado y devuelto sus pasaportes a nuestros compañeros Julio Ibáñez y Daniel García”, se apuntó en un breve comunicado en las redes sociales de Televisa Univisión.

“Agradecemos mucho el apoyo de todos los comunicadores de TUDN, de toda la radio y televisión mexicana (CIRT) y, sobre todo, de los aficionados del futbol que siguieron y se pronunciaron sobre este tema”, puntualizó.

Se detalló que tanto Julio Ibáñez como el camarógrafo Daniel García llegarán a nuestro país en el transcurso del miércoles 3 de junio de 2026.

También se agradeció a las autoridades mexicanas por su apoyo “en este desafortunado proceso, que finalmente ha concluido”, se destacó.

Se espera que ambos elementos de TUDN se integren a la cobertura del Mundial 2026, que dará inicio el jueves 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ – DÓRIGA DIGITAL