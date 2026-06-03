Abandona auto tras impactarse contra tubos de contención en el Paseo Méndez

Un conductor dejó su Volkswagen Beetle montado sobre las protecciones metálicas del Paseo Méndez de Cd. Victoria tras perder el control en el 17 Democracia

Fotos y texto: Alejandro Dávila / Expreso

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En los primeros minutos de este miércoles, un conductor abandonó su vehículo tras impactarse contra los tubos de contención de una explanada del parque Paseo Méndez, donde la unidad quedó montada sobre las protecciones metálicas.

El accidente ocurrió alrededor de las 00:30 horas en el cruce de la calle 17 y Democracia, a la altura del Paseo Méndez.

Al llegar al sitio, el perito de Tránsito localizó un automóvil Volkswagen Beetle sobre los tubos que resguardan una de las explanadas del parque.

De acuerdo con las huellas de frenado en el pavimento, la unidad circulaba sobre la calle Democracia en sentido de poniente a oriente. Al llegar a la calle 17, el exceso de velocidad provocó que el conductor se siguiera de largo, brincara el cordón de la banqueta y se impactara contra las contenciones metálicas.

Los oficiales presumen que el chofer conducía en estado de ebriedad, ya que además de abandonar el vehículo, al interior se percibía un fuerte olor a bebidas alcohólicas.

Una grúa particular trasladó la unidad a los patios del corralón municipal.