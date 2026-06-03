Abren la Central… sin terminar obra

Realizan una transformación en el inmueble inaugurado en 1970; pese a que se dio acceso a salas de espera , taquillas , áreas comerciales y andenes , aún faltan trabajos por realizar

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La renovada Central de Autobuses de Ciudad Victoria ya opera con una nueva imagen y espacios modernizados, marcando una transformación histórica para uno de los principales accesos terrestres a la capital tamaulipeca.

Sin embargo, aún permanecen pendientes algunos trabajos complementarios dentro del complejo.

Tras varios meses de construcción, usuarios y visitantes ya pueden utilizar las nuevas salas de espera climatizadas, taquillas renovadas, áreas comerciales modernizadas y andenes con un diseño más funcional, como parte de un proyecto que busca dejar atrás décadas de deterioro en las instalaciones.

La obra representa la renovación más importante que ha recibido la terminal desde su inauguración, el 19 de junio de 1970, cuando comenzó operaciones como uno de los principales nodos de transporte foráneo del centro del estado.

El proyecto inició formalmente el 1 de septiembre de 2025 como resultado de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Victoria y empresarios del transporte vinculados principalmente a Grupo Estrella Blanca, con una inversión estimada en más de 35 millones de pesos entre aportaciones privadas y obras complementarias.

Entre las mejoras más visibles destaca la nueva fachada arquitectónica, que ofrece una imagen completamente distinta a la que caracterizó al inmueble durante años.

También se incorporaron sistemas de iluminación moderna, accesos más amplios y espacios diseñados para brindar mayor comodidad a los pasajeros.

Las salas de espera cuentan ahora con aire acondicionado, mobiliario contemporáneo y una distribución similar a la utilizada en terminales de ciudades de mayor tamaño. Asimismo, los sanitarios fueron reconstruidos con mejores acabados y mayor capacidad de atención.

Otro de los cambios relevantes es la incorporación de amplias superficies acristaladas en la zona de andenes, lo que permite una mejor iluminación natural y mayor visibilidad para quienes acompañan a familiares o amigos al momento de abordar los autobuses.

No obstante, la obra aún no ha sido concluida en su totalidad.

La estrategia contempla convertir la Central de Autobuses no solo en un punto de transporte, sino también en un espacio comercial que impulse la actividad económica y contribuya a mejorar la imagen urbana de uno de los principales accesos a Ciudad Victoria.

Mientras concluyen las obras restantes, la terminal opera con normalidad, atendiendo alrededor de 200 corridas diarias y miles de pasajeros cada semana, ofreciendo una imagen más moderna para quienes llegan a la capital tamaulipeca por carretera.