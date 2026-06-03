Avanza COMAPA SUR en la reposición de importante colector sanitario en Ciudad Madero

La obra contempla la sustitución de aproximadamente 90 metros lineales de tubería, una intervención de gran relevancia debido a la antigüedad de la infraestructura

POR MARIO PRIETO

EXPRESO-LA RAZÓN

Como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura sanitaria, COMAPA SUR continúa con los trabajos de reposición de un colector de drenaje sanitario de 60 pulgadas de diámetro en la calle Díaz Mirón, entre Servando Canales y Baja California, en la colonia Tinaco, ubicada en la zona centro de Ciudad Madero.

La obra contempla la sustitución de aproximadamente 90 metros lineales de tubería, una intervención de gran relevancia debido a la antigüedad de la infraestructura existente. Cabe destacar que la colonia Tinaco forma parte de uno de los sectores más antiguos del municipio, por lo que estas acciones contribuyen a modernizar la red sanitaria y garantizar un servicio más eficiente para la población.

Actualmente, los trabajos registran un avance cercano al 30 por ciento, estimándose su conclusión en un periodo aproximado de 15 días, siempre y cuando las condiciones operativas y climatológicas sean favorables. Una vez finalizada la reposición del colector, se procederá a programar los trabajos de reposición de pavimento para restablecer completamente las condiciones de la vialidad.

Estas labores se desarrollan de manera coordinada con el Ayuntamiento de Ciudad Madero, sumando esfuerzos para mejorar la infraestructura urbana y brindar mayores beneficios a las familias que habitan en este importante sector de la ciudad.

Con la renovación de esta línea sanitaria se busca optimizar el funcionamiento del sistema de drenaje, reducir riesgos de fugas y colapsos, prevenir afectaciones por escurrimientos de aguas residuales y fortalecer la capacidad de conducción de la red, generando mejores condiciones de salud, bienestar y calidad de vida para los usuarios.