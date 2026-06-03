Caducadas llega a Ciudad Victoria con una comedia que rompe los estigmas de la edad

La obra aborda, desde el humor y la reflexión, los desafíos que enfrentan muchas mujeres al paso del tiempo, como la menopausia, la pérdida de oportunidades laborales

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS. – Las experiencias, los cambios físicos y emocionales que llegan después de los 40 años serán llevados al escenario a través de Caducadas, una puesta en escena escrita por Dunia Sierra y dirigida por Ricardo Zárate, que se presentará este viernes 5 de junio a las 7:00 de la noche en la Casa del Arte de Ciudad Victoria.

La obra aborda, desde el humor y la reflexión, los desafíos que enfrentan muchas mujeres al paso del tiempo, como la menopausia, la pérdida de oportunidades laborales, el cuidado de los padres en la vejez y el temor natural al envejecimiento, temas que suelen permanecer fuera de la conversación pública.

De acuerdo con la sinopsis, Caducadas muestra cómo el tiempo deja huellas distintas en hombres y mujeres, al tiempo que reivindica una etapa de la vida que muchas consideran plena, pues después de los 40 años numerosas mujeres se sienten más seguras, libres y vivas que nunca.

El elenco está integrado por Rosy Quevedo, Giovana Álvarez, Diana Paniagua, Dunia Sierra y Magaly Monserrat, quienes dan vida a personajes con los que el público femenino logra identificarse fácilmente gracias a situaciones cotidianas cargadas de humor, nostalgia y autenticidad.

La producción ya fue presentada en Tampico, donde registró dos funciones con lleno total, confirmando la buena respuesta del público hacia una historia que combina risas con temas de gran relevancia social y personal.

Los boletos tienen un costo de 200 pesos y pueden adquirirse a través de WhatsApp en el número 834 103 1797. La función se realizará en la Casa del Arte de Ciudad Victoria y promete una noche de entretenimiento, reflexión y reconocimiento para mujeres de todas las generaciones.