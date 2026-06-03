En Tamaulipas casi 4 mil productores reciben apoyo de Sembrando Vida

El programa ha permitido que cientos de familias rurales encuentren nuevas oportunidades para aprovechar sus tierras, diversificar su producción y generar valor agregado

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Con apoyos económicos directos y proyectos enfocados en la producción agrícola y forestal, el programa Sembrando Vida mantiene actividad en distintas regiones de Tamaulipas, donde actualmente beneficia a cerca de 4 mil productores que trabajan en el cultivo de especies frutales y maderables.

Luis Lauro Reyes Rodríguez, delegado de Programas para el Bienestar en Tamaulipas, destacó que esta estrategia federal se ha consolidado como una herramienta para impulsar la economía de las familias rurales, al mismo tiempo que promueve el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Detalló que cada beneficiario recibe un apoyo mensual de 6 mil 450 pesos, recurso que les permite desarrollar parcelas productivas donde se cultivan cítricos, árboles de maderas finas y especies representativas de la región.

Pero el impacto del programa no se queda únicamente en la siembra, pues de acuerdo con el funcionario, muchos de los productos obtenidos en estas parcelas han dado pie a la elaboración de dulces típicos, mermeladas, mazapanes y otros artículos artesanales que ya buscan abrirse espacio en mercados más amplios.

Una de las vitrinas más importantes para estos productores se encuentra en la Ciudad de México, donde la Tienda del Bienestar exhibe mercancías provenientes de diferentes estados del país.

Ahí, los productores tamaulipecos tienen la oportunidad de comercializar sus creaciones y obtener ingresos adicionales por su trabajo.

Reyes Rodríguez explicó que cualquier productor que cuente con una marca debidamente registrada puede aspirar a colocar sus artículos en este espacio comercial, permitiendo que los recursos obtenidos por las ventas regresen directamente a las comunidades donde fueron elaborados.

El delegado consideró que el programa ha permitido que cientos de familias rurales encuentren nuevas oportunidades para aprovechar sus tierras, diversificar su producción y generar valor agregado a partir de los recursos que ofrece el campo tamaulipeco.