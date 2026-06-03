Incendio en hotel deja más de 20 muertos; decenas fueron halladas en el sótano

Las autoridades de la India informaron que el incendio dentro del hotel comenzó alrededor de las 8:50 horas local de este miércoles 3 de junio

Al menos 21 personas fueron encontradas sin vida dentro de un hotel, así como casi 40 inquilinos que estaban escondidos dentro del sótano del restaurante ubicado en la zona de Malviya Nagar, en Nueva Delhi, India. Personal de los servicios de emergencia llegaron al lugar para socorrer a las personas que resultaron heridas.

Todo comenzó cuando se reportó un incendio originado en el restaurante Lemon Green; sin embargo, la policía confirmó que la conflagración se produjo en el hotel Flourish Stay B&B en la concurrida zona turística de Malviya Nagar.

De acuerdo con reportes de la policía citados por medios locales, la mayoría de las personas que perdieron la vida y las que sobrevivieron a las llamas del fuego eran extranjeras quienes estaban de visita esa parte de la capital india. El equipo de bomberos iniciaron con las labores de rescate y retiro de los escombros.

¿Qué causó el incendio en el hotel que dejó más de 20 muertos?

Las autoridades de la India informaron que el incendio dentro del hotel comenzó alrededor de las 8:50 horas local de este miércoles 3 de junio; sin embargo, la policía y los bomberos recibieron la llamada de auxilio alrededor de las 9:45 horas.

A través de un comunicado, el Servicio de Bomberos de Nueva Delhi informó que 37 personas fueron rescatadas del sótano del restaurante donde se resguardaron del fuego gracias a la intervención del personal del Servicio de Bomberos de Delhi y trasladadas al hospital en ambulancias CATS. Al momento se desconoce la causa que originó la conflagración.

¿Cuál es la condición de salud de los heridos en el incendio del hotel?

La policía de Nueva Delhi detalló que 11 de las personas que resultaron heridas fueron trasladadas a un hospital debido a que sufrieron quemaduras de consideración; sin embargo, no se ha reportado el nivel de gravedad que tienen las víctimas.

El equipo de vulcanos se desplegó en 10 camiones de bomberos para poder contener el fuego y evitar que se extendiera a otros inmuebles ubicados en la concurrida zona turística. Una vez controlado, los equipos de rescate entraron al hotel en busca de más víctimas.

#WATCH | Delhi | Death toll rises to 10 in Malviya Nagar restaurant fire incident, say Delhi Police. Visuals from the site pic.twitter.com/sfrzsMzJIm — ANI (@ANI) June 3, 2026

Indemnizarán a las familias de las personas fallecidas en el incendio

El Primer Ministro Narendra Damodardas Modi anunció que otorgarán una indemnización para las familias de las personas que perdieron la vida en el incendio del hotel, señaló en su cuenta de X donde además expresó sus condolencias:

“La pérdida de vidas a causa del incendio en Malviya Nagar, Delhi, es trágica. Expreso mis condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos. Deseo una pronta recuperación a los heridos.

Las autoridades están brindando toda la asistencia posible a los afectados. Se entregará una indemnización de 200,000 rupias del Fondo Nacional de Ayuda al Primer Ministro (PMNRF) a los familiares de cada fallecido. Los heridos recibirán 50,000 rupias”, escribió Modi.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO