Jaguar herido en la sierra encuentra refugio en Victoria; buscan regresarlo a la naturaleza

El vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco, informó que la prioridad es lograr la recuperación total del animal.

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Un jaguar rescatado de la zona serrana de Tamaulipas permanece bajo cuidados especializados en el Zoológico Tamatán de Ciudad Victoria, luego de sobrevivir a una trampa colocada para la captura de jabalíes que le provocó diversas lesiones y puso en riesgo su vida.

El ejemplar fue localizado gracias al reporte de habitantes de la región, lo que permitió la rápida intervención de autoridades ambientales y especialistas en fauna silvestre. Tras su rescate, el felino fue trasladado a la capital del estado para recibir atención veterinaria y comenzar un proceso de rehabilitación.

El vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco, informó que la prioridad es lograr la recuperación total del animal. “El bienestar del ejemplar es la prioridad en este momento. Se encuentra bajo supervisión especializada para favorecer su recuperación y evaluar posteriormente las condiciones para su posible liberación”, expresó.

Una vez que concluya el tratamiento, expertos analizarán si el jaguar cuenta con las condiciones físicas necesarias para regresar a la vida silvestre y determinarán el sitio más adecuado para su reintroducción, buscando garantizar su supervivencia en su entorno natural.

El caso volvió a encender las alertas sobre los riesgos que representan las trampas colocadas para otras especies, ya que animales como jaguares, ocelotes y pumas pueden quedar atrapados accidentalmente, sufriendo heridas que en muchos casos resultan mortales.

Las autoridades ambientales destacaron que la conservación de esta especie es fundamental para el equilibrio de los ecosistemas tamaulipecos y exhortaron a la población a reportar de inmediato cualquier avistamiento de fauna silvestre lesionada o en peligro, para brindar atención oportuna y fortalecer la protección de la biodiversidad del estado.