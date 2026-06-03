Las nalgas del PRI

GRANO DE ARENA/ JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES

Por. Juan Carlos López Aceves

Durante la sesión de la Comisión Permanente, celebrada este uno de junio, la secretaría de la Mesa Directiva, senadora MARÍA KANTÚN KAN, leyó la lista de los 25 Congresos locales, entre ellos el de Tamaulipas, que aprobaron la Minuta con la Reforma Constitucional en materia del Poder Judicial.

Acto seguido, la senadora LAURA ITZEL CASTILLO JUÁREZ, presidenta de la Comisión Permanente, pidió ponerse de pie a las y los legisladores que se encontraban presentes, para darle “solemnidad” a la declaratoria de reforma constitucional, remitiendo el Decreto al Diario Oficial de la Federación para su publicación. Momento en que, las y los legisladores de la oposición, dieron la espalda al presídium.

Enseguida, la senadora JUANITA GUERRA MENA, también secretaria de la Mesa Directiva, dio lectura a la lista de las 24 Legislaturas estatales, entre las cuales mencionó la de Tamaulipas, que aprobaron la Minuta que contiene el Decreto que expide la Reforma Constitucional que introduce a la injerencia extranjera, como cuarta causal de nulidad de una elección.

Igualmente, la senadora CASTILLO JUÁREZ pidió ponerse de pie a las y los presentes, para protocolizar la aprobación de la reforma y enviarla al DOF para publicarla. Nuevamente, la oposición se puso de espaldas.

Con las inasistencias “justificadas” de los diputados VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS, JUAN CARLOZ ZERTUCHE y ALEJANDRO CAVAZOS TAPIA, la 66 Legislatura de Tamaulipas aprobó con 26 votos a favor y 7 en contra, la Minuta de la Reforma Constitucional del Poder Judicial.

Uno de los votos a favor, fue el de ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, por abandonar la sesión al momento de la votación. Se le aplicó lo dispuesto por el artículo 115, de la Ley interna del Congreso que a la letra señala:

«En cualquiera de las votaciones previstas en esta ley, si algún diputado abandona el Salón de Sesiones durante la votación o se abstiene de emitir su voto, el mismo se computará unido al de la mayoría que se forme con base en los diputados que sí lo expresen.»

Mientras que, la Minuta con la Reforma Constitucional en materia de nulidad por injerencia extranjera, se aprobó con 25 votos a favor y 7 en contra, porque en esta ocasión ISMAEL enmendó su gazapo.

Tanto la diputada PALOMA GUILLEN VICENTE, de la bancada del PRI, como MAYRA BENAVIDES VILLAFRANCA, de MC, se sumaron a la del PAN para votar en contra de las dos Minutas.

Volviendo a la sesión de la Comisión Permanente, que recibió dos informes de la senadora panista, IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ, la presidencia abrió el debate, que abordó “la situación política del país”, dijo LAURA ITZEL.

La diputada de Nayarit, BEATRIZ NAVARRO PÉREZ, fue la tercera oradora en subir a la tribuna y su intervención quedó para la posteridad:

“Quiero dejar esto muy en claro porque, cuando iniciamos la sesión y se habló de la declaratoria, la derecha del PRI, rancio y el PAN, y el MCPRIAN, pero justamente el PRI dio la espalda, así como ha dado la espalda en todos los procesos”, dijo la legisladora de MORENA.

Y la dentista remató: “Así como dicen en la jerga popular, quien da la espalda da las nalgas, y ustedes ya les dieron las nalgas a los países extranjeros, son traidores a la patria, hijos de nadie, porque no tienen identidad, traicioneros”.

Fueron a Dallas, diríamos con el pintoresco vocabulario de la nayarita.