Más intrigas que entregas

INTERIORES/ CARLOS LÓPEZ ARRIAGA

Por Carlos López Arriaga

Cd. Victoria, Tam. En mayo pasado comenté aquí sobre la tormenta mediática desatada en torno a las listas de funcionarios morenistas que estarían en la mira de Estados Unidos. Esto escribí:

“La especulación lleva 16 meses con resultados muy modestos desde enero de 2025. Solo hay un exfuncionario de la 4T preso en Estados Unidos (y se entregó solo), el general GERARDO MÉRIDA, exsecretario de Seguridad en Sinaloa. El otro que se mencionó al inicio de semana, el de Finanzas, ENRIQUE DÍAZ, es hipótesis pendiente de confirmar. La especie de su pretendida negociación carece aún de comunicado oficial.” (Columna Interiores, “Blacklist or wishlist?”, https://x.gd/QxfDd)

De ello han pasado 12 días y la única novedad son las especulaciones en torno a un tercer personaje en vías de entrega, como sería MARCO ANTONIO ALMANZA, exdirector de la Policía Estatal de Investigación.

Al momento de escribir estas líneas, media tarde del martes 2 de junio, no había una comunicación oficial del Departamento de Justicia norteamericano, ni de su corte en Manhattan, que confirme la presunta entrega de ENRIQUE y MARCO ANTONIO.

Todas las fuentes que refieren dicha negociación entre los inculpados con el gobierno de Estados Unidos son periodísticas, en base a versiones extraoficiales y anónimas a las que califican de “confiables”, pero sin aportar nombre de declarante alguno.

FILTRACIONES

Así se observan ambos casos, el del exfuncionario financiero y el exjefe policiaco. Sobre ENRIQUE DÍAZ se dijo desde la semana antepasada que habría escapado a un país europeo (después precisaron que Irlanda) y desde allá habría volado a Nueva York.

Dicha historia sonó varias veces en medios mexicanos, pero con la misma puntualidad fue desmentida. Y ocurre que no existen reportes judiciales ni confirmación oficial de su custodia por autoridad alguna de Estados Unidos, ni el exfuncionario aparece registrado en el Bureau of Prisons (BOP) ni en los sistemas del DOJ. (Department Of Justice: https://x.gd/45gQ7).

Puras notas sin fuente, avaladas por la fama de los medios involucrados, como REFORMA, EL PAÍS, MILENIO, ARISTEGUI, LORET y MAGENTA. Hasta el momento no rebasan la categoría de filtraciones y especulaciones, pese a los ríos de saliva y tinta que han corrido al respecto.

El único dato duro que existe (a la fecha del presente comentario) son las imágenes del general GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ cruzando a pie por la garita de Nogales, Arizona, para entregarse al servicio federal de Alguaciles, los llamados US Marshals. (UNIVISIÓN: https://x.gd/M6wv3).

Del rústico y hostil señor ALMANZA se conocen videos de, al menos, un par de entrevistas con declaraciones confusas donde (1) alega inocencia, (2) se dice acosado por los medios, pero (3) niega estar en camino de alguna negociación o entrega.

LO QUE SÍ HAY

Tal vez, cuando esta columna esté circulando, contemos con datos sustantivos. Sin embargo, justo es recordar que eso se viene diciendo día con día, semana tras semana.

El único caso cierto, entre la larguísima lista de personajes involucrados por estos rumores, es el del mencionado general veracruzano GERARDO MÉRIDA SÁNCHEZ, extitular de seguridad en Sinaloa.

Hombre de larga trayectoria de servicio que incluye, entre otros cargos, su paso por el 77 Batallón de Infantería en Ciudad Victoria, con misión especial en Ciudad Mante, cuando era gobernador CABEZA DE VACA.

El hombre es considerado un especialista en inteligencia militar, cercano al grupo del tabasqueño AUDOMARO MARTÍNEZ, extitular de CNI. En ello se basan quienes afirman que MÉRIDA SÁNCHEZ es una fuente de información importante de la cual cabría esperar grandes revelaciones. Hasta no ver, no creer.

LO QUE VIENE

Por lo pronto, la jueza KATHERINE POLK FAILLA, desde la Corte de Manhattan (Distrito Sur de Nueva York), calificó de “abundante” la evidencia contra MÉRIDA, en su primera comparecencia donde se presentó con uniforme carcelario, encadenado de pies y manos (https://x.gd/0ZTmY).

Para añadir que este proceso involucra a un grupo amplio de funcionarios, detenidos o entregados, pues hay muchos acusados en este caso (“there are many defendants in this case”) y están llegando por olas (“and they are arriving in waves”).

Oriunda de Nueva Jersey, la señora POLK FAILLA es doctora en Jurisprudencia por la Universidad de Harvard. Desde 2012 se encuentra al frente de dicha corte, por nombramiento expreso del presidente OBAMA.

Tiene amplia experiencia en la conducción de juicios difíciles y de gran complejidad, en casos de terrorismo, atentados con explosivos, lavado de dinero, paraísos fiscales y fraude corporativo.

En el caso del general MÉRIDA, la jueza autorizó eliminar el plazo de juicio rápido (“speedy trial”), según dijo, ante el volumen de pruebas y la cantidad de imputados. Por lo cual abrió un plazo de 60 días para procesar y entregar la evidencia a la defensa. La cita sería el 4 de agosto.

Para los mexicanos, esto significa más semanas de suspenso, expectación y los rumores clásicos en torno a la información importante que podría ser liberada al cerrar el plazo. El mejor consejo es atenerse a datos duros de fuentes calificadas. Lo demás son listas de deseos, sueños de opio.

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