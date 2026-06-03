Memo Ochoa abrirá el Mundial 2026 como titular con México ante Sudáfrica

Memo Ochoa será titular en México vs Sudáfrica en el debut del Mundial 2026; busca récord histórico al jugar su sexto torneo mundialista

Guillermo Ochoa será el portero titular de México en el partido inaugural del Mundial 2026 frente a Sudáfrica, según reportes de TV Azteca.

Javier Aguirre habría decidido darle la titularidad como homenaje a su trayectoria, permitiéndole convertirse en el primer futbolista mexicano en disputar seis ediciones distintas de la Copa del Mundo.

Con solo un minuto en cancha, Memo Ochoa alcanzaría el récord histórico.

El encuentro se jugará el jueves 11 de junio a las 13:00 horas en el Estadio Ciudad de México o Banorte.

¿Por qué Memo Ochoa será titular en el México vs Sudáfrica?

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, habría decidió darle la titularidad a Memo Ochoa como homenaje a su trayectoria mundialista, de acuerdo al reporte de TV Azteca.

Memo Ochoa busca ser el primer futbolista en jugar en seis ediciones distintas del Mundial, y para conseguirlo sería respaldado por el cuerpo técnico de la Selección Mexicana.

En ese sentido, a Memo Ochoa le basta jugar un minuto ante Sudáfrica para conseguir el récord de alinear en seis mundiales distintos con la Selección Mexicana.

La experiencia de Memo Ochoa lo llevó al Mundial 2026

Memo Ochoa tiene gran experiencia internacional, lo cual le dio la oportunidad de ser una vez más parte de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, pese a que no ha tenido mucha continuidad como portero en los últimos meses.

Sin embargo, Javier Aguirre suele elegir a jugadores experimentados para enfrentar momentos claves como entrenador de la Selección Mexicana, y ganar a Sudáfrica en el debut mundialista es vital para el Tricolor.

¿Cuándo es el partido México vs Sudáfrica en el Mundial 2026?

México vs Sudáfrica, con Memo Ochoa en la portería del Tri se enfrentan en el Mundial 2026 en la Jornada 1 de la Fase de Grupos del torneo.

El duelo es el jueves 11 de junio a las 13 horas en el Estadio Ciudad de México.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS